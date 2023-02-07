Об этом Зозуля написал в telegram.

По словам футболиста, выступающего за "Райо Махадаонду", если раньше он встречался в Испании с провокациями ультрас с левыми взглядами, то сейчас оскорбления звучат от простых болельщиков.

"На последнем матче оскорбительные скандирования были не только из фанатского сектора, но и от обычных болельщиков: "Путин вас победит", "Мы за Путина", "Зозуля - нацист".

"Задевает ли меня это? Да. Не как футболиста, а как гражданина. Жаль, что глаза этих людей так и не открылись. И они все еще уверены, что в нашей стране не война, а какая-то "операция". Что люди не погибают, а все новости – это постановка и фейк", - написал Зозуля.

Он подчеркнул, что это последствия кремлевской пропаганды, которая до сих пор мощно работает и продолжает инфицировать и разъедать мозги европейцев.

"И у меня нет ни желания, ни сил постоянно рефлексировать на такие ситуации. Однако надеюсь, что на них обратит внимание МИД Украины и наше консульство. А я продолжу играть и поддерживать свою страну и ВСУ", – пообещал Зозуля.