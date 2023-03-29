Об этом Зозуля написал в facebook .

"Лично меня МОК не удивил. Бах придумал оптимальное решение, как снять с себя ответственность и сохранить в кармане российские деньги. Но меня удивляет бездействие украинского НОК. Когда мы уже увидим, что они там не только штаны протирают, а занимаются своим прямым объ язком?" – спросил Зозуля.

Он добавил, что о возможном допуске вражеских спортсменов из РФ и Беларуси к соревнованиям стало известно месяц назад, но за это время Национальный олимпийский комитет не сделал ничего, чтобы этого не допустить.

"Гутцайт браво заявляет, что им удалось добиться отложения решения об участии россиян и белорусов в Олимпиаде. Спасибо, повеселили Действительно, сегодняшнее решение МОК касается международных соревнований, а не Олимпийских Игр - 2024. Однако, камешек в фундамент допуска представителей стран-агресорок Олимпиады уже заложены", - убежден Зозуля, играющий за испанскую Райо Махадонаду.