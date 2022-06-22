Zoom предоставит украинским вузам бесплатный доступ к своим сервисам

Об этом говорится в обращении первого заместителя министра образования и науки Украины Андрея Витренко.

Отмечается, что МОН Украины достигло договоренности с компанией Zoom о предоставлении украинским учебным заведениям в течение 2022/2023 учебного года бесплатного и расширенного доступа к программному обеспечению Zoom Meetings for Education.

Как сообщается, расширенный доступ Large Meeting позволит участникам образовательного процесса производить запись встреч, а также проводить учебные занятия для 1000 студентов одновременно.

Соответствующее обновление заведениям, подавшим заявку на расширенные возможности Google Workspace for Education, обещают предоставить до августа 2022 года.

Немецкие университеты создали "академию в экзили", где ученые из Украины смогут проводить свою научную деятельность

Напомним, в мае волонтеры создали интернет-платформу, на которой изложены предложения работы для ученых, возможностей стажировки и продолжения обучения для студентов, аспирантов и докторантов из Украины.