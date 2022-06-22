Zoom предоставит украинским вузам бесплатный доступ к своим сервисам
Таким образом компания поддержит образовательную и научную деятельность учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального передового и высшего образования страны в период военного положения
Об этом говорится в обращении первого заместителя министра образования и науки Украины Андрея Витренко.
Отмечается, что МОН Украины достигло договоренности с компанией Zoom о предоставлении украинским учебным заведениям в течение 2022/2023 учебного года бесплатного и расширенного доступа к программному обеспечению Zoom Meetings for Education.
Как сообщается, расширенный доступ Large Meeting позволит участникам образовательного процесса производить запись встреч, а также проводить учебные занятия для 1000 студентов одновременно.
Соответствующее обновление заведениям, подавшим заявку на расширенные возможности Google Workspace for Education, обещают предоставить до августа 2022 года.
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