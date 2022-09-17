ZOOM предоставит украинским учебным заведениям лицензии для обеспечения онлайн обучения
Zoom Video Communications предоставит учебным заведениям Украины лицензии унифицированной коммуникационной платформы Zoom Education и приложений Large Meetings
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
"Zoom предоставит достаточное количество лицензий, чтобы каждая школа и заведения высшего образования в Украине могли осуществлять образовательные программы онлайн. По состоянию на сегодняшний день почти 800 учебных заведений имеют лицензированный доступ использования инструментов Zoom, что позволило вовремя начать 2022-2023 учебный год для миллионов соискателей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что этот вопрос был согласован во время встречи первого заместителя главы МОН Андрея Витренко и руководителя отдела глобальной публичной политики и связей с правительством компании Zoom Джош Каллмер во время Саммита ООН по трансформации образования в Нью-Йорке.
Витренко проинформировал, что согласно анализу, проведенному МОН при поддержке образовательного кластера, Всемирного банка ЮНИСЕФ и организации "Save the Children", большинство учебных заведений работает либо полностью онлайн, либо в смешанном режиме.
"Наша ответственность состоит в том, чтобы ученики и учителя имели необходимые инструменты для непрерывности процесса обучения и чтобы никто не оставался в стороне", - подчеркнул он.
В то же время Каллмер отметил, что компания гарантирует обеспечение продолжения образования для украинских школьников в условиях военного положения.
"Мы стремимся использовать лучше всего от Zoom, чтобы помочь обеспечить доступ к высококачественному дистанционному образованию. Гордимся тем, что поддерживаем МОН, чтобы обеспечить продолжение обучения и сотрудничество украинских студентов и педагогов, вынужденно покинувших свои дома и учебные заведения через полномасштабное вторжение РФ в Украину" , – подчеркнул он.
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