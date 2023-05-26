"Зонтики и соответствующая обувь обязательны": прогноз погоды на выходные от Наталки Диденко
В субботу и воскресенье, 27 и 28 мая, в Украине будет дождь. При этом будет достаточно тепло, в Киеве температура воздуха повысится до +26
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
"Кратковременные дожди, грозы, солнечные прояснения. Все это – на протяжении 27-28 мая", - написала она.
По ее данным, в субботу будет дождь везде, а в воскресенье – преимущественно на востоке, юго-востоке и в Карпатах.
"Поэтому зонты, соответствующая обувь, одежда и необходимость учитывать вероятность внезапных ливней обязательно", - отметила Диденко.
"Температура воздуха в дневные часы +23+26 градусов, на западе и крайнем востоке +19+23 градуса", - добавила она.
В Киеве в субботу - кратковременные дожди, местами грозы, а температура воздуха - +24+26 градусов. В воскресенье будет преимущественно сухо, но прохладнее – +20+22 градуса.
- 26 мая в результате грозового шторма без света временно осталась часть потребителей в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской и Харьковской областях.
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