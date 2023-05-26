Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"Кратковременные дожди, грозы, солнечные прояснения. Все это – на протяжении 27-28 мая", - написала она.

По ее данным, в субботу будет дождь везде, а в воскресенье – преимущественно на востоке, юго-востоке и в Карпатах.

"Поэтому зонты, соответствующая обувь, одежда и необходимость учитывать вероятность внезапных ливней обязательно", - отметила Диденко.

"Температура воздуха в дневные часы +23+26 градусов, на западе и крайнем востоке +19+23 градуса", - добавила она.

В Киеве в субботу - кратковременные дожди, местами грозы, а температура воздуха - +24+26 градусов. В воскресенье будет преимущественно сухо, но прохладнее – +20+22 градуса.