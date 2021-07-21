Зонд Perseverance начал поиски признаков жизни на Марсе

Об этом говорится в пресс-релизе Лаборатории реактивного движения NASA.



"Если в кратере Джезеро была жизнь, то свидетельство жизни может оставаться там", - сказала главный исследователь в Лаборатории реактивного движения NASA Эбигейл Олвуд.

Марсоход фиксирует первые научные данные на Марсе, анализирует горные породы, исследует их с помощью рентгеновских лучей и ультрафиолетового света, а также увеличивает камерой масштаб отдельных поверхностей горных пород в поиске возможной активности микробов.

Олвуд отметила, что рентгеновский прибор Perseverance еще на испытаниях дал неожиданно высокие научные результаты.

Ученые считают, что кратер Джезеро был озером миллиарда лет назад.