Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Зонд Perseverance начал поиски признаков жизни на Марсе

Зонд Perseverance начал поиски признаков жизни на Марсе

21 июля, 2021 среда
11:55
Мир Perseverance

Марсоход Perseverance в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на Марсе начал поиск признаков древней жизни на Красной планете

Об этом говорится в пресс-релизе Лаборатории реактивного движения NASA.

"Если в кратере Джезеро была жизнь, то свидетельство жизни может оставаться там", - сказала главный исследователь в Лаборатории реактивного движения NASA Эбигейл Олвуд.

Марсоход фиксирует первые научные данные на Марсе, анализирует горные породы, исследует их с помощью рентгеновских лучей и ультрафиолетового света, а также увеличивает камерой масштаб отдельных поверхностей горных пород в поиске возможной активности микробов.

Олвуд отметила, что рентгеновский прибор Perseverance еще на испытаниях дал неожиданно высокие научные результаты.

Ученые считают, что кратер Джезеро был озером миллиарда лет назад.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

NASA
Читайте также:
Богдан Грицай
20 июля, 2021 вторник
После конфликта с Усиком украинского борца Грицая забрали в армию
Бій Володимир Кличко - Тайсон Ф'юрі
20 июля, 2021 вторник
Кличко может задействовать опцию реванша в контракте на бой с британским чемпионом
російські танки
20 июля, 2021 вторник
Россия перебросила свой контингент в Таджикистане на границу с Афганистаном
Киев
+20
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.11
    Покупка 27.11
    Продажа 27.32
  • EUR
    Покупка 31.83
    Продажа 32.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
21 июля
13:16
Правительство обяжет шахты направлять 80% от продажи угля на зарплаты шахтеров
13:14
В США отрицали, что заставляли Украину молчать относительно соглашения по "Северному потоку-2"
12:37
Эрдоган
Эрдоган заявил о демилитаризации оккупированного курортного города Фамагуста на Северном Кипре: в ЕС и США протестуют
12:30
Джо Джойс
Победителя боя Джошуа - Усик заставят драться с тяжеловесом из Британии
12:20
Мининфраструктуры предлагает разрешить импорт и производство в Украине водородных автомобилей
12:07
Катаржина Пелчинская-Наленч
В польской партии, представленной в Сенате и Сейме, предположили "закрытие глаз" на оккупацию Крыма
11:49
МОК выбрал столицу летних Олимпийских игр 2032 года
11:31
Крым
Оккупанты в Крыму допускают возможность закрытия турсезона
11:29
В Китае залило двенадцатимиллионный город Чжэнчжоу на Хуанхэ: метро затопило, погибли 12 человек
11:27
пожар
В Авдеевке на коксохимическом заводе произошел пожар
11:15
На 6 человек 1 туалет: Свитолина рассказала о "спартанских" условиях в олимпийской деревне
11:12
Федор Вениславский
Тупицкий в КСУ точно не вернется, несмотря ни сценарий, - Вениславский
10:55
4G
Минцифры предлагает упростить строительство базовых станций 4G
10:55
США и Германия достигли договоренности по строительству "Северного потока-2", - WSJ
10:53
В Днепре в одном из зданий прогремел взрыв
В Днепре в одном из зданий прогремел взрыв
10:46
Промоутер Джошуа назвал бой с Усиком крупнейшим в карьере британца
10:37
Укрзалізниця
Из-за непогоды в Украине 15 поездов задерживаются на несколько часов
10:28
Белый дом
Белый Дом неофициально призвал Украину отказаться от критики "Северного потока-2", - СМИ
10:28
Борис Филатов
Нам не надо ничего делать, летим, как обезьяны, - Филатов о своем вероятном полете в космос
10:23
рейдер
В Украине ежедневно фиксируется не менее двух рейдерских захватов, за 2021 - 466 атак, - OpenDataBot
10:10
Чемпионат НБА выиграл клуб, который не принимал титул 50 лет
10:08
Авария на "Ривнеазоте": Госэкоинспекция исследует почвы вблизи завода
09:45
Более 1,6 млн прививок: в Украине за 20 дней июля вакцинировали больше людей, чем за июнь
09:45
Промоутер рассказал о ключевом пункте в контракте на поединок Усик - Джошуа
09:40
Виталий Портников: Для Козака Зеленский оказался хуже Порошенко
09:29
Впервые в Украине СБУ задержала пирата, который захватил судно и требовал выкуп за его освобождение
Впервые в Украине СБУ задержала пирата, который захватил судно и требовал выкуп за его освобождение
09:22
В Токио стартовали первые соревнования Олимпиады-2020
09:13
курс доллара
Официальный курс: цена доллара несколько выросла
08:57
ВООЗ
В ВОЗ заявили, что в мире может появиться более опасный штамм коронавируса, чем "Дельта"
08:46
Более 800 населенных пунктов в Украине остались без света из-за непогоды
08:41
Поставил все на карту: Джошуа отреагировал на договоренность о бое с Усиком
08:38
пограничники
Сутки на Донбассе: оккупанты 14 раз нарушили "тишину" и ранили украинского военного
08:29
Авария на "Ривнеазоте": выбросы могут выпадать в виде кислотных дождей, - преподаватель кафедры химии
08:18
Коронавирус: за сутки умерли 13 украинцев
08:14
Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
08:07
Боярчук
Дмитрий Боярчук: Мы платим налоги два раза - в магазине и на работе
07:57
Эммануель Макрон
Коронавирус: Франция вводит пропуска для входа в кинотеатры
07:38
хакер
В США осудили российского хакера, который распространял миллиарда спам-сообщений
07:17
Байден Путин
США впервые при Байдене нанесли воздушный удар по Сомали
2021, вторник
20 июля
23:09
"Вот как это начинается": Безос выложил видео пребывания в полете
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV