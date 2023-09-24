Зонд OSIRIS-Rex сбросил на Землю капсулу с образцами грунта астероида Бенну, - NASA
Американский космический корабль OSIRIS-Rex сегодня, 24 сентября, сбросил на Землю капсулу с образцами грунта астероида Бенну. Космическая капсула приземлилась в штате Юта, завершив свое семилетнее путешествие
Об этом сообщает Национальное космическое ведомство США NASA.
Пролетавший вблизи Земли американский космический аппарат OSIRIS-Rex сегодня, 24 сентября, сбросил на ее поверхность капсулу с собранными на астероиде Бенну образцами почвы. Космическая капсула приземлилась на полигон для испытаний и тренировок министерства обороны штата Юта, завершив свое семилетнее путешествие.
Материал с Бенну – камни и пыль, собранные с поверхности астероида в 2020 году, – поможет ученым исследовать, как образовались планеты и как зародилась жизнь, а также улучшит наше понимание астероидов, которые могут повлиять на Землю.
Космический корабль уже прошел более шести миллиардов километров. Теперь он будет перенаправлен в свою новую миссию к астероиду Апофис, получив новое название OSIRIS-APEX.
Имея примерно 1000 футов в ширину, Апофис приблизится к Земле на 20 000 миль – менее одного десятого расстояния между Землей и Луной – в 2029 году. OSIRIS-APEX должен выйти на орбиту Апофиса вскоре после того, как астероид приблизится к Земле, чтобы увидеть, как эта встреча повлияла на орбиту, скорость вращения и поверхность астероида.
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В рамках подготовки к миссии Artemis II, которая станет первой пилотируемой миссией вокруг Луны, экипаж и команды программы Exploration Ground Systems из NASA провели успешное испытание встроенной наземной системы.
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