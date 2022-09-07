Зона ядерной и защиты. Гендиректор МАГАТЭ предложил ООН решение проблемы ЗАЭС
Рафаэль Гросси предлагает Совету безопасности Организации Объединенных Наций создать зону ядерной безопасности и защиты на Запорожской атомной электростанции
Об этом гендиректор МАГАТЭ написал в Twitter.
"Я только что обратился в Совбез ООН и инициировал предложение создать зону ядерной безопасности и защиты в Запорожье. Это основывается на выводах нашей миссии на атомной станции, о чем говорится в нашем новом отчете, — написал Гросси. - Текущая ситуация недопустима, и лучшей мерой по созданию безопасности и защиты атомных объектов Украины и ее народа было бы немедленное прекращение этого вооруженного конфликта".
Читайте также: "Мероприятие или честно назовет Путина ядерным террористом, или он усилит гибридный шантаж": Латынина о предстоящем отчете МАГАТЭ по ЗАЭС
Однако пока это произойдет, "нужны срочные временные меры для предотвращения ядерной аварии, спровоцированной военными средствами. Этого можно достичь путем немедленного начала зоны безопасности. Мы готовы начать немедленно консультации, которые будут вести к созданию зоны ядерной безопасности и защиты", — отметил Гросси.
- 6 сентября МАГАТЭ опубликовала отчет по итогам миссии на ЗАЭС.
- На ЗАЭС осталось двое постоянных представителей МАГАТЭ, остальные инспекторы покинули станцию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.59
Покупка 39.59Продажа 40.4
-
EUR
Покупка 39.22Продажа 40.25
- Актуальное
- Важное