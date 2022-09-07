Об этом гендиректор МАГАТЭ написал в Twitter.

"Я только что обратился в Совбез ООН и инициировал предложение создать зону ядерной безопасности и защиты в Запорожье. Это основывается на выводах нашей миссии на атомной станции, о чем говорится в нашем новом отчете, — написал Гросси. - Текущая ситуация недопустима, и лучшей мерой по созданию безопасности и защиты атомных объектов Украины и ее народа было бы немедленное прекращение этого вооруженного конфликта".

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Однако пока это произойдет, "нужны срочные временные меры для предотвращения ядерной аварии, спровоцированной военными средствами. Этого можно достичь путем немедленного начала зоны безопасности. Мы готовы начать немедленно консультации, которые будут вести к созданию зоны ядерной безопасности и защиты", — отметил Гросси.

6 сентября МАГАТЭ опубликовала отчет по итогам миссии на ЗАЭС.

На ЗАЭС осталось двое постоянных представителей МАГАТЭ, остальные инспекторы покинули станцию.