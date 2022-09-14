Зона роуминга ЕС. Украинцы смогут звонить по внутренним тарифам в Евросоюзе

О присоединении к льготной зоне ЕС сегодня, 14 сентября, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в своем ежегодном обращении "О положении Союза" в Европарламенте.

"Мы включим Украину в нашу европейскую зону свободного роуминга. Наши дорожки солидарности пользуются большим успехом. Исходя из всего этого, Еврокомиссия будет работать с Украиной для обеспечения беспрепятственного доступа к единому рынку. И наоборот", - заявила еврочиновник.

Также она отметила, что Украина уже является развивающимся технологическим центром и домом для многих инновационных молодых компаний.

Как отмечает "Европейская правда", в апреле операторы мобильной связи из стран ЕС и Украины подписали совместное заявление, свидетельствующее о намерениях сотрудничать для обеспечения доступного или бесплатного роуминга между Евросоюзом и Украиной. Представитель ЕК Катарина Матернова отмечала, что это может быть одной из первых основ для будущего соглашения по роумингу между Украиной и ЕС.

Как ранее пояснил Денис Шмигаль, единственное роуминговое пространство с ЕС позволит осуществлять звонки между ЕС и Украиной без дополнительных затрат и позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам.

Издание dev.ua объясняет , что присоединение Украины к сети бесплатного роуминга ЕС стало возможным после того, как 5 сентября Украина присоединилась к программе "Цифровая Европа" с общим бюджетом 7,5 миллиарда евро. Это произошло в Брюсселе на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС. Тогда вопросы присоединения к зоне роуминга ЕС начали изучать как с коммерческой, так и с юридической стороны.

Отметим, что для граждан ЕС эта зона действует с 15 июня 2017 – они пользуются своим мобильным устройством во время путешествий ЕС, платя те же цены, что и дома.

Важно подчеркнуть, что для украинских абонентов мобильной связи сейчас уже действуют пониженные тарифы на роуминг, потому что мобильные операторы договорились с европейскими коллегами о более гибких условиях и специальных ценах для украинских беженцев. Сейчас действует программа помощи для беженцев в ЕС "Роуминг как дома". По данным Минцифры, в настоящее время около 70 европейских операторов предоставляют украинцам бесплатный роуминг.

Поэтому с коммерческой точки зрения это соглашение может быть убыточным для украинских операторов. Сейчас их услуги тарифицируются по льготным ценам, а европейских коллег в Украине – по полным. Но вполне возможно, что зона роуминга ЕС вступит в силу взамен программы "Роуминг как дома".

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