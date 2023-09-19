"Золотой Волчок 2023": украинская киноакадемия объявила победителей премии

Об этом сообщает Госкино.

Больше побед одержала лента "Стоп-Земля". Члены команды фильма победили в номинациях:

за лучший фильм – продюсеры Виталий Шереметьев, Ольга Бесхмельницына, Наталья Либет, Вика Хоменко и режиссер Екатерина Горностай;

за лучшую режиссерскую работу (им. Ю. Г. Ильенко) – Екатерина Горностай

за лучший сценарий – Екатерина Горностай;

за лучшую мужскую роль второго плана – Александр Иванов;

за лучший монтаж – Никон Романченко и Екатерина Горностай;

за лучшую музыку – Марьяна Клочко;

за лучшую песню - композиция "Приди / Come" (авторка и исполнительница Марьяна Клочко);

за лучшую работу художника-постановщика – Максим Нименко;

за лучший дизайн костюмов – Елена Гресь;

за лучший грим – Мария Пилунская;

за лучшие специальные эффекты – Алексей Кудыма, Николай Костомаров.

Лучшим документальным фильмом стал "Этот дождь никогда не кончится» режиссера Алины Горловой (продюсер Максим Наконечный). Вячеслав Цветков, работавший над этим фильмом, одержал победу в номинации "Лучшая операторская работа".

Лучшим игровым сериалом признали "Кофе с кардамоном", который продюсировали Елена Лавренюк, Сергей Лавренюк, Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк и Елена Зоз, а победу в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" завоевала работа "Глубокая вода" .

Режиссер Ольга Журба и продюсеры Максим Асадчий и Александр Чубко победили в номинации "Лучший короткометражный игровой фильм (им. Ю. А. Минзянова)" с лентой "Папины кроссовки".

Сергея Филимонова, сыгравшего в фильме "Носорог", наградили за лучшую мужскую роль.

"Награду за вклад в развитие украинского кинематографа Шестой Национальной кинопремии "Золотая Дзига" получил аниматор Евгений Сивокинь. Его режиссерское наследие составляет более 25 анимационных фильмов. Среди его самых известных киноработ - "Человек и слово", "Страна Считалия", "Спаси и сохрани", "Сплетницы", "Ненаписанное письмо", "Засыпл снег дороги" и другие", - говорится в сообщении.

Кроме того, посмертно премия была присуждена Борису Петеру за лучший звук в фильме "Земля Ивана".

Справочно. "Золотой волчок" - украинская национальная кинопремия, которая присуждается за профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа с 2017 года. Премией награждают за профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа в 24 номинациях. Символом кинопремии является статуэтка "Золотая волчок", которая символизирует развитие украинского кинематографа.