Об этом сообщает Marca .

По информации издания, обладателем приза France Footbal станет нападающий испанского "Реала" Карим Бензема, который получит "Золотой мяч" 17 октября в Париже.

Лучшим голкипером мира объявят его одноклубника – бельгийца Тибо Куртуа. Приз Герда Мюллера лучшему нападающему мира достанется польскому футболисту испанской "Барселоны" Роберту Левандовски.

34-летний Карим Бензема получит "Золотой мяч" впервые в карьере. Он выступает за "Реал" с 2009 года. В прошлом сезоне француз сыграл за мадридцев 46 матчей, забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Он помог "Реалу" выиграть Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и чемпионат Испании.

12 августа France Football обнародовал список из 30 претендентов на "Золотой мяч", где не нашлось места для Лионеля Месси .

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