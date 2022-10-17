"Золотой мяч" получит футболист "Реала" Бензема, - Marca
В понедельник 17 октября обладателем самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе – "Золотого мяча" будет объявлен французский форвард "Реала" Карим Бензема
Об этом сообщает Marca .
По информации издания, обладателем приза France Footbal станет нападающий испанского "Реала" Карим Бензема, который получит "Золотой мяч" 17 октября в Париже.
Лучшим голкипером мира объявят его одноклубника – бельгийца Тибо Куртуа. Приз Герда Мюллера лучшему нападающему мира достанется польскому футболисту испанской "Барселоны" Роберту Левандовски.
34-летний Карим Бензема получит "Золотой мяч" впервые в карьере. Он выступает за "Реал" с 2009 года. В прошлом сезоне француз сыграл за мадридцев 46 матчей, забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Он помог "Реалу" выиграть Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и чемпионат Испании.
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12 августа France Football обнародовал список из 30 претендентов на "Золотой мяч", где не нашлось места для Лионеля Месси .
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