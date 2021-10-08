Золотой мяч 2021: France Football назвал всех претендентов на награду

Об этом сообщает France Football .



Французское издание обнародовало список номинантов по пятерках. За награду лучшего футболиста года будут соревноваться 30 игроков.



Первая пятерка: Рияд Марез ( "Манчестер Сити"), Н'Голо Канте ( "Челси"), Эрлинг Холланд ( "Боруссия" Дортмунд), Леонардо Бонуччи ( "Ювентус"), Мейсон Маунт ( "Челси").



Вторая пятерка: Харри Кейн ( "Тоттенхэм"), Джанлуиджи Доннарумма ( "Милан" / ПСЖ), Карим Бензема ( "Реал"), Рахим Стерлинг ( "Манчестер Сити"), Николо Барелла ( "Интер").



Третья пятерка: Лионель Месси ( "Барселона" / ПСЖ), Бруну Фернандеш ( "Манчестер Юнайтед"), Педри ( "Барселона"), Лука Модрич ( "Реал"), Джорджо Кьеллини ( "Ювентус").



Четвертая пятерка: Кевин де Брюйне ( "Манчестер Сити"), Неймар (ПСЖ), Рубен Диаш ( "Манчестер Сити"), Лаутаро Мартинес ( "Интер"), Симон Кьер ( "Милан").



Пятая пятерка: Роберт Левандовски ( "Бавария"), Жоржиньо ( "Челси"), Мохаммед Салах ( "Ливерпуль"), Сезар Аспиликуэта ( "Челси"), Ромелу Лукаку ( "Интер" / "Челси").



Шестая пятерка: Криштиану Роналду ( "Ювентус" / "Манчестер Юнайтед"), Жерар Морено ( "Вильярреал"), Фил Фоден ( "Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Луис Суарес ( "Атлетико").



Церемония вручения "Золотого мяча-2021" состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.



В 2020 году "Золотой мяч» не был вручен. Организаторы церемонии объяснили такое решение пандемией коронавируса.

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