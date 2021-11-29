Золотой мяч - 2021: букмекеры дали окончательный прогноз, кто станет лучшим футболистом мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии букмекеров, Месси является безоговорочным фаворитом в борьбе за "Золотой мяч - 2021". Коэффициент на его победу - 1,57. Аналитики также считают, что Роберт Левандовски имеет хорошие шансы на выигрыш - 2,50. Третий в этом рейтинге Карим Бензема - 29,0.



На победу Криштиану Роналду в номинации коэффициент – 101,0.

В прошлом сезоне Месси выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины, стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе "Барселоны". В испанском чемпионате он забил 30 голов.



Минувшим летом Лионель Месси бесплатно перешел во французский ПСЖ. В 11 матчах за парижан аргентинец забил всего 4 гола и отдал 3 ассиста.

Церемония вручения "Золотого мяча - 2021" состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже. Начало в 21:30.



В 2020 году "Золотой мяч" не был вручен. Организаторы церемонии объяснили такое решение пандемией коронавируса.



За свою карьеру Месси уже шесть раз выигрывал ЗМ.

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