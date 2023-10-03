Золотовалютный резерв беспрецедентно высок: Гетманцев рассказал, чего ждать от курса валют
Народный депутат Украины, глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев считает, что у Украины есть все основания для стабильного курса национальной валюты
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Наличный валютный рынок вяло отреагировал на решение Нацбанка. Мы возвращаемся к довоенной практике определения рыночного курса на валютной бирже. Нацбанк будет вмешиваться в торги, но не административными, а рыночными механизмами. То есть Нацбанк будет заходить на рынок и выкупать валюту, чтобы держать курс в пределах диапазона. Курс гривни будет стабильным, для этого есть все основания", - подчеркнул Гетманцев.
По его словам, золотовалютные резервы Национального банка Украины беспрецедентно высоки.
"Поэтому не стоит ожидать значительных новостей по валютному рынку в ближайшее время", - подчеркнул Гетманцев.
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