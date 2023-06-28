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Золото в пулевой стрельбе: как Украина выступает на Европейских играх 28 июня

28 июня, 2023 среда
17:30
Спорт

В среду, 28 июня, сборная Украины продолжает борьбу за медали на Европейских играх в Польше

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Пулевая стрельба

Женская сборная Украины, которую представляют Елена Костевич, Анастасия Нимец и Юлия Коростылева, завоевала золото командного турнира на Европейских играх.

В финале стрельбы из пистолета на 25 метров Украина победила Польшу – 16:10.

Как Украина выступила 27 июня

Во вторник сборной Украины золото принесли Ольга Харлан в фехтовании на саблях, Павел Коростылев и Юлия Коростылева в пулевой стрельбе из пистолета на 25 м в миксте, и три бойца муай-тай - Игорь Любченко (67 кг), Александр Ефименко (71 кг) и Олег Примачев (до 81 кг).

Серебро в тайском боксе на счету Егора Скурихина (81 кг), Ксения Байло и София Эсман стали вторыми в прыжках в воду с платформы 10 м, а Анна Пономаренко – в соревнованиях по брейкингу.

Бронзу выиграл фехтовальщик Владимир Станкевич среди шпажистов.

Кто лидирует в медальном зачете

По состоянию на 27 июля Украина получила в Польше 34 награды – 17 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых и занимает в общем медальном зачете третью позицию. Нашу команду опережают Италия (19-19-25) и Испания (18-11-14).

Что такое Европейские игры

Европейские игры — это континентальные мультиспортивные соревнования, отборочные к Олимпиаде-2024. В Кракове атлеты выступают в 28 видах спорта и разыграют 253 комплекта медалей. ЕИ проходят третий раз в истории - в 2015 году они прошли в Баку, а в 2019-м - в Минске.

Европейские игры проходят в Кракове до 2 июля.

Сборная Украины
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