"Золотая Юла 2023": стали известны еще 8 победителей, среди них поэт Издрык

Об этом сообщила пресс-служба Украинской киноакадемии.

Так, победителем в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" VII Кинопремии получил Юрий Издрык за фильм "Я и Феликс". Эта лента была снята по роману писателя и военнослужащего Артема Чеха "Кто ты такой?", а режиссером стала его жена Ирина Целик.

Лента "Мы не погаснем" о подростках из Луганской области, отправившихся в экспедицию к Гималайским горам, назвали лучшим документальным фильмом. Премию вручили режиссеру Алисе Коваленко и продюсерам Валерию Калмыкову, Алексею Кобелеву, Яне Калмыковой.

Лучшим оператором признали Никиту Кузьменко за работу над фильмом "Памфир".

Победу в номинации "Лучшая работа художника-постановщика" одержал Иван Михайлов за фильм "Памфир".

Победа в номинации "Лучшая женская роль второго плана" досталась Елене Хохлаткиной за фильм "Памфир".

Победителем в номинации "Лучший анимационный фильм" стал режиссер и продюсер Никита Лысков за фильм "Путлер Капут".

Победу в номинации "Лучший монтаж" одержала Алина Горлова за фильм "Видение бабочки".

Победителем в номинации "Лучший сериал" стал режиссер и продюсер Вячеслав Бигун за "Ukraine on Fire 2 (Украина в огне 2)".