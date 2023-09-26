"Золотая Юла 2023": стали известны еще 8 победителей, среди них поэт Издрык
Организаторы украинской национальной кинопремии "Золотая Юла" объявили имена победителей в еще 8 номинациях, в том числе за лучшую мужскую роль второго плана
Об этом сообщила пресс-служба Украинской киноакадемии.
Так, победителем в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" VII Кинопремии получил Юрий Издрык за фильм "Я и Феликс". Эта лента была снята по роману писателя и военнослужащего Артема Чеха "Кто ты такой?", а режиссером стала его жена Ирина Целик.
Лента "Мы не погаснем" о подростках из Луганской области, отправившихся в экспедицию к Гималайским горам, назвали лучшим документальным фильмом. Премию вручили режиссеру Алисе Коваленко и продюсерам Валерию Калмыкову, Алексею Кобелеву, Яне Калмыковой.
Лучшим оператором признали Никиту Кузьменко за работу над фильмом "Памфир".
Победу в номинации "Лучшая работа художника-постановщика" одержал Иван Михайлов за фильм "Памфир".
Победа в номинации "Лучшая женская роль второго плана" досталась Елене Хохлаткиной за фильм "Памфир".
Победителем в номинации "Лучший анимационный фильм" стал режиссер и продюсер Никита Лысков за фильм "Путлер Капут".
Победу в номинации "Лучший монтаж" одержала Алина Горлова за фильм "Видение бабочки".
Победителем в номинации "Лучший сериал" стал режиссер и продюсер Вячеслав Бигун за "Ukraine on Fire 2 (Украина в огне 2)".
- 19 сентября Украинская киноакадемия объявила победителей по 24 номинациям.
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