"Золотая Волга 2023": награду за лучшую режиссерскую работу получила Екатерина Горностай
В воскресенье, 17 сентября, украинская национальная кинопремия "Золотая Дзига" объявила победителя в номинации "Лучшая режиссерская работа" (им. Ю. Г. Ильенко). Ее завоевала Екатерина Горностай за фильм "Стоп-Земля"
Об этом говорится в сообщении Украинской Киноакадемии.
"Победу в номинации "Лучшая режиссерская работа" (им. Ю. Г. Ильенко) VI Кинопремии получила Екатерина Горностай за фильм "Стоп-Земля" - говорится в сообщении.
Также Екатерина Горностай получила награду в категориях "Лучший сценарий" и "Лучший монтаж".
Фото: Украинская Киноакадемия
Кроме того, номинантами на премию были режиссеры фильмов "С завязанными глазами" Тарас Дронь и "Носорог" Олег Сенцов.
Отмечается, что официальным аудитором шестой Национальной кинопремии является аудиторско-консалтинговая компания Kreston Ukraine.
Справочно. Кинопремия "Золотая волчок" основана Украинской киноакадемией в 2017 году. Ее присуждают за профессиональные достижения в развитии кинематографа. Главным символом Национальной кинопремии является статуэтка "Золотая волчок", которая символизирует стремительное и непрерывное развитие украинского кинематографа. Кроме того, название напоминает о творческом наследии выдающегося кинематографиста Дзиги Вертова.
- 1 июля 2023 года украинская киноакадемия обнародовала список номинантов на седьмую национальную премию "Золотой волчок", имена победителей объявили в конце июля.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.39
- EUR Покупка 40.32Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное