"Золотая Волга 2023": награду за лучшую режиссерскую работу получила Екатерина Горностай

Об этом говорится в сообщении Украинской Киноакадемии.

"Победу в номинации "Лучшая режиссерская работа" (им. Ю. Г. Ильенко) VI Кинопремии получила Екатерина Горностай за фильм "Стоп-Земля" - говорится в сообщении.

Также Екатерина Горностай получила награду в категориях "Лучший сценарий" и "Лучший монтаж".

Фото: Украинская Киноакадемия

Кроме того, номинантами на премию были режиссеры фильмов "С завязанными глазами" Тарас Дронь и "Носорог" Олег Сенцов.

Отмечается, что официальным аудитором шестой Национальной кинопремии является аудиторско-консалтинговая компания Kreston Ukraine.

Справочно. Кинопремия "Золотая волчок" основана Украинской киноакадемией в 2017 году. Ее присуждают за профессиональные достижения в развитии кинематографа. Главным символом Национальной кинопремии является статуэтка "Золотая волчок", которая символизирует стремительное и непрерывное развитие украинского кинематографа. Кроме того, название напоминает о творческом наследии выдающегося кинематографиста Дзиги Вертова.