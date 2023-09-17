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Главная Культура "Золотая Волга 2023": награду за лучшую режиссерскую работу получила Екатерина Горностай

"Золотая Волга 2023": награду за лучшую режиссерскую работу получила Екатерина Горностай

17 сентября, 2023 воскресенье
14:17
Культура

В воскресенье, 17 сентября, украинская национальная кинопремия "Золотая Дзига" объявила победителя в номинации "Лучшая режиссерская работа" (им. Ю. Г. Ильенко). Ее завоевала Екатерина Горностай за фильм "Стоп-Земля"

Об этом говорится в сообщении Украинской Киноакадемии.

"Победу в номинации "Лучшая режиссерская работа" (им. Ю. Г. Ильенко) VI Кинопремии получила Екатерина Горностай за фильм "Стоп-Земля" - говорится в сообщении.

Также Екатерина Горностай получила награду в категориях "Лучший сценарий" и "Лучший монтаж".

Катерина Горностай, Золота Дзига

Фото: Украинская Киноакадемия

Кроме того, номинантами на премию были режиссеры фильмов "С завязанными глазами" Тарас Дронь и "Носорог" Олег Сенцов.

Отмечается, что официальным аудитором шестой Национальной кинопремии является аудиторско-консалтинговая компания Kreston Ukraine.

Справочно. Кинопремия "Золотая волчок" основана Украинской киноакадемией в 2017 году. Ее присуждают за профессиональные достижения в развитии кинематографа. Главным символом Национальной кинопремии является статуэтка "Золотая волчок", которая символизирует стремительное и непрерывное развитие украинского кинематографа. Кроме того, название напоминает о творческом наследии выдающегося кинематографиста Дзиги Вертова.

  • 1 июля 2023 года украинская киноакадемия обнародовала список номинантов на седьмую национальную премию "Золотой волчок", имена победителей объявили в конце июля.
Кино
кинофестиваль
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