"Золотая цена" соли - 25 грн/кг, а не 50-90 грн, то с закупкой стоит подождать, - эксперт по торговле Дорошенко
Глава "Ассоциации поставщиков торговых сетей" Алексей Дорошенко убежден, что цена на соль впоследствии стабилизируется на уровне 20-30 грн/кг
"Те, кто видит сейчас соль по 50-95 грн - не покупайтесь на это. "Золотая цена" соли, даже та, которая еще осталась уже по повышенной цене, или поставляемая из-за границы - это 25 грн/ кг, и это учитывая хорошую прибыль для всех звеньев. Поэтому подождем, пока цена урегулируется. Думаю, отметка остановится на 20-30 грн/кг", - подчеркнул эксперт.
Дорошенко добавил, что в этом году может быть дефицит овощей и фруктов, которые выращивали именно на Херсонщине.
"Это значит, что тех овощей и фруктов не будет по той цене, к которой мы привыкли, или не будет вообще. Как вот арбузов, лука и некоторых других культур", - сказал он.
Также эксперт подчеркнул, что в этом году Херсонщина не сможет обеспечить тех объемов продуктов, которые были ежегодно. В свою очередь Николаевщина сможешь обеспечить ориентировочно 50% поставок от того, что было раньше. В то же время супермаркеты сегодня держат на полках только то, что люди покупают.
"Люди сейчас покупают не большой ассортимент продуктов, так называемый "социальный пакет" с немного другими овощами и фруктами, чем когда-либо", – добавил Дорошенко.
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