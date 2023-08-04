Зной до +40°C, дожди и грозы: прогноз погоды на выходные Натальи Диденко
Украину ожидают жаркие выходные с температурой до +40 °C, грозами и сильным ветром. По прогнозам синоптика, жарче всего будет на юге и востоке страны
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
В ночь на субботу и воскресенье температура воздуха в Украине составит +20...+25°C, в ближайшую ночь на западе +17...+22°C.
5 августа в течение дня температура воздуха ожидается в +30...+37 °C.
В большинстве западных областей переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы и сильный ветер. На остальной территории малооблачная, сухая и жаркая погода.
Погода в воскресенье
6 августа в большинстве областей +33...+38°C, на юге и востоке, вероятно, местами до +38...+40°C. В западных областях +24...+29 °C.
По всей Украине ожидается сильный ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с.
На выходных в столице будет жара
В Киеве 5 августа ожидается +35°C. Малооблачно, сухая и жаркая погода с температурой ночью 18...23 °C. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
6 августа солнечно и ветрено, +37 °C. В ночные часы предполагается +22...+24°C.
Ослабление жары будет в понедельник-вторник, но на востоке он еще будет держаться.
Украинский гидрометеорологический центр предупреждает чрезвычайный уровень пожарной опасности 5-6 августа в Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Винницкой, Кировоградской, Донецкой и Харьковской областях.
- 4 августа синоптик прогнозировала малооблачную погоду.
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