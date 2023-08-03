Зной до +38 °C: Наталка Диденко о погоде на ближайшие три дня

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

В пятницу эпицентром жары будут Румыния, Болгария, Молдова, часть Турции. Температура воздуха там повысится до +33...+38 °C.

Фото: Наталья Диденко

В большинстве областей Украины 4 августа будет облачно, преобладает жаркая погода, +30...+33 °C.

Черновицкая область будет едва ли не самой жаркой в стране, до +34 °C.

Осадков не предполагается.

Сухо и жарко будет не всюду

В большинстве западных областей и в Житомирской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.

Западные области будут значительно свежее, +27...+29 °C, в Карпатах 21...26 °C, но в Закарпатье до +31 °C.

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

В столице солнечно и жарко

В Киеве с завтрашнего дня уже начнет усиливаться жара, ожидается в течение дня +31...+33 °C. Ночью 18...20 °C. Осадки маловероятны.

Ветер преимущественно южный 5-10 м/с.

В выходные будет жарче

5 и 6 августа сильная жара, до +32...+38 °C.

На западе +25...+30 °C, а в воскресенье иногда +24...+27 °C.

Температура воздуха начнет снижаться с понедельника, 7 августа.

На востоке Украины сверхвысокие градусы еще задержатся в понедельник, но уже во вторник-среду жара ослабнет.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности:

4-6 августа в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Донецкой областях,

5-6 августа в Ивано-Франковской области, Винницкой области,

6 августа в Сумской, Кировоградской и Харьковской областях.

3 августа синоптик прогнозировала днем температуру воздуха в большинстве областей Украины на уровне +28...+32 °C.