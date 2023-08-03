Зной до +38 °C: Наталка Диденко о погоде на ближайшие три дня
В пятницу и в выходные синоптик прогнозирует жаркую погоду, температура воздуха днем поднимется до +38 °C, а на западе и в Житомирской области пройдут дожди
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
В пятницу эпицентром жары будут Румыния, Болгария, Молдова, часть Турции. Температура воздуха там повысится до +33...+38 °C.
Фото: Наталья Диденко
В большинстве областей Украины 4 августа будет облачно, преобладает жаркая погода, +30...+33 °C.
Черновицкая область будет едва ли не самой жаркой в стране, до +34 °C.
Осадков не предполагается.
Сухо и жарко будет не всюду
В большинстве западных областей и в Житомирской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.
Западные области будут значительно свежее, +27...+29 °C, в Карпатах 21...26 °C, но в Закарпатье до +31 °C.
Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.
В столице солнечно и жарко
В Киеве с завтрашнего дня уже начнет усиливаться жара, ожидается в течение дня +31...+33 °C. Ночью 18...20 °C. Осадки маловероятны.
Ветер преимущественно южный 5-10 м/с.
В выходные будет жарче
5 и 6 августа сильная жара, до +32...+38 °C.
На западе +25...+30 °C, а в воскресенье иногда +24...+27 °C.
Температура воздуха начнет снижаться с понедельника, 7 августа.
На востоке Украины сверхвысокие градусы еще задержатся в понедельник, но уже во вторник-среду жара ослабнет.
Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности:
- 4-6 августа в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Донецкой областях,
- 5-6 августа в Ивано-Франковской области, Винницкой области,
- 6 августа в Сумской, Кировоградской и Харьковской областях.
3 августа синоптик прогнозировала днем температуру воздуха в большинстве областей Украины на уровне +28...+32 °C.
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