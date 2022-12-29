"Знай свою Украину": музей Ивана Гончара разработал онлайн-курс о рождественских традициях
Музей Ивана Гончара при поддержке Украинского культурного фонда и EdEra разработали онлайн-курс о рождественских традициях в рамках образовательного проекта "Знай свою Украину"
Об этом сообщает Государственное агентство по искусствам и художественному образованию в facebook .
Как отмечается, слушатели курса узнают больше о рождественских обрядах и символах, блюдах, одежде, народном искусстве, а также о причинах и значении традиций в повседневной жизни украинцев. Участники научатся делать дидуха, варить кутью и изучать колядки и щедривки.
Курс доступен по ссылке .
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