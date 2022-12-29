"Знай свою Украину": музей Ивана Гончара разработал онлайн-курс о рождественских традициях

Об этом сообщает Государственное агентство по искусствам и художественному образованию в facebook .

Как отмечается, слушатели курса узнают больше о рождественских обрядах и символах, блюдах, одежде, народном искусстве, а также о причинах и значении традиций в повседневной жизни украинцев. Участники научатся делать дидуха, варить кутью и изучать колядки и щедривки.

Курс доступен по ссылке .

Ранее сообщалось, что фотография Дмитрия Козацкого с позывным "Орестом" стала одной из лучших в 2022 году по данным британского издания The Guardian.

28 декабря стало известно, что в Украине был создан мультсериал "Пес Патрон" - первая серия выйдет уже 7 января. Музыку ему написал музыкант Pianoboy, а роли озвучили украинские звезды, среди которых Даша Астафьева, Тарас Стадницкий и Надежда Дорофеева.

На 28 декабря было известно, что на январь и февраль АО "Укрпочта" готовит три выпуска новых марок.