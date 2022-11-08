Знание языка и истории. На фоне миграции из России Казахстан изменил правила получения гражданства
На фоне притока мигрантов из России в Казахстан власти страны разрабатывают поправки, которые закроют возможность получения гражданства без знания казахского языка и основ истории
Об этом сообщает РБК.
"Незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства, согласно поправкам, станет дополнительным основанием для отказа в выдаче паспорта, отметил премьер Алихан Смаилов в ответ на запрос находящихся в Казахстане российских граждан.
Смаилов напомнил, что язык, культуру и традиции желающие могут изучать в воскресных школах и на базе центров "Язык" ("Тил").
По данным ФСБ, Казахстан в 2022 году вошел в тройку самых популярных у россиян направлений, уступив лишь Абхазии и Турции. С июля по сентябрь границу на выезд в Казахстан россияне пересекли почти 1,3 млн раз. Только за неделю с 21 по 27 сентября в Казахстан въехали 98 тыс. россиян, сообщало МВД страны.
- Напомним, Казахстан не признал псевдореферендумов на оккупированных РФ территориях Украины и отказался предоставлять убежища бегущим от мобилизации россиянам
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