Об этом он сказал в своем видеообращении.

Президент отметил, что нынешнее 1 сентября существенно отличается от 30 предыдущих, но объединяет в себе десятки лет, веков, бывших и продолжающихся битв утраченных побед и одержанных, а также "той победы, которая обязательно будет".

Он отметил, что сегодня - 190-й День знаний, которые резюмируют более тысячелетия украинской истории, культуры, жизни, несмотря на любые угрозы.

"Несмотря на враждебные стремления, которые всегда проигрывали и проигрывают нашему желанию жить. Вашему желанию. Желанию любить и дружить, развивать и развиваться, беречь полученное от родителей и познавать новое. То есть учиться и крепнуть. Вот о чем этот учебный год – такой особенный", – объяснил Владимир Зеленский.

Он отметил, что год начинается для всех по-разному: кто-то находится в других регионах Украины, за границей, учится онлайн или в своем учебном заведении, но не чувствует себя спокойно. По словам президента, важно, что начинается учебный год и идет обучение, а знание об Украине не прерывается.

"Ибо это знание дает нам прочность. Это знание стало нашим оружием. "Знать" и "защищать" всегда идут рядом. Знать более тысячелетнюю историю нашей государственности и защищать, когда кто-то говорит, будто Украины не существовало. Знать нашу географию - нашу прекрасную землю , наше замечательное море - и защищать не просто территорию, а невероятные места, в которых в разные времена творилась наша идентичность. Франко, Леси Украинки и Стуса, Симоненко и Гончара, Лины Костенко и многих других… Ответ – почему мы победим», - подчеркнул он.

Владимир Зеленский процитировал слова Олеся Гончара: "Белую ночь, как хрусталь, звонкую крик ракеты прорвал. Небо все в кровавом венке, в терновом венке заиграло".

Президент отметил, что 24 февраля все украинцы объединились и встали на защиту самого родного, что у нас есть. В частности показали себя дети.

"Мы воины. Не лентяи. И наше дело праведное и святое. Потому что кто за что, а мы за независимость. Так что нам так и тяжело потому", - зацитировал Владимир Зеленский Лину Костенко.

Президент сказал, что украинские дети, поддерживавшие страну, очень быстро повзрослели. Они не испугались, а помогали в бамохранилищах, раненым родителям, военным, собирали деньги на армию. Владимир Зеленский подчеркнул, что украинскими детьми можно только гордиться. Президент процитировал стихи Василия Стуса "Терпи, терпи - терпение тебя шлифует" и "Народ мой есть! Народ мой всегда будет!"

"Этом летом ни у кого не было лета. Время прошло, будто с зимы - в зиму. Вместо детских площадок приходилось быть в подвалах. Вместо игры в футбол на улице приходилось оставаться со взрослыми и слышать много трагических новостей. Но вы были смелыми. вы сделали свой выбор – выбор в пользу Украины. Всей Украины – от Ужгорода до Ялты, от Черноморска до Харькова. В пользу всего нашего народа", - отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что, несмотря на то, что у украинских детей украли часть детства и юности, они остаются свободными.

"Мы все знаем, что победа будет. Вы все это знаете, что победа будет. У вас украли часть детства, часть юности... Но вы свободны. Всегда будете. Поэтому будьте достойны своей воли и нашей Украины", - сказал президент.

Владимир Зеленский зачитал строчки из стихотворений "Каменяри" Ивана Франко и "И Архимед, и Галилей".

Сегодня вы идете в школу, возвращаетесь к учебе, продолжаете получать образование. Сегодня вы идете к возможности увидеть, услышать, познать Украину. Знания о ней, слова о ней, мечты о ней - какие все были о вас. О вашей жизни. Свободной, чистой, смелой и умной. Я не могу не поздравить сегодня наш народ с тем, что у Украины есть такие дети. Есть такие вы", - подчеркнул он.

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