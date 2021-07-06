Знаменитый защитник Папа Гуйе завершил карьеру футболиста

Об этом сообщает Meta-ratings .



По информации источника, Папа Гуйе, вероятно, останется в харьковском "Металлисте" и получит должность в менеджменте. Последний сезон он провел именно в этой команде.

37-летний Гуйе играл в чемпионате Украины с 2005 года. Защищал цвета "Металлиста", "Днепра", "Карпат", "Днепра-1", "Волыни" и "Металла". Провел в УПЛ почти 300 матчей.



В составе сборной Сенегала футболист провел шесть матчей.