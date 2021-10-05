Знаменитый испанский баскетболист Газоль объявил о завершении карьеры
Известный испанский баскетболист Пау Газоль принял решение завершить карьеру
Об этом сообщает Еспресо.TV.
41-летний Пау Газоль провел специальную пресс-конференцию, на которой объявил о решении завершить карьеру баскетболиста. Испанец не сумел сдержать слез во время события.
Последним турниром, который провел Газоль, стала Олимпиада-2020 в Токио, где сборная Испании дошла до четвертьфинала. У 41-летнего баскетболиста были варианты продолжения карьеры - он мог провести еще один сезон в "Барселоне". Однако решил завершить карьеру.
Клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс", за который Газоль выступал на протяжении шести лет, планирует вывести из обращения его игровой номер (16). Испанец дважды выигрывал Чемпионат в этом клубе.
Также выступал за американские "Мемфис Гризлиз", "Чикаго Буллс", "Сан-Антонио Сперс" и "Милуоки Бакс", а в этом году вернулся в "Барселону".
Со сборной Испании Пау Газоль является чемпионом мира-2006, трехкратным чемпионом Европы и трехкратным призером Олимпийских игр.
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