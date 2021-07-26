Знаменитый футболист Торрес начал тренерскую карьеру

Об этом сообщает официальный сайт " Атлетико ".

Фернандо Торрес стал главным тренером команды U-19.

"Эль Ниньо прекрасно знает наш клуб в целом и академию в частности. Добро пожаловать домой, Фернандо!" - сообщает официальный сайт "Атлетико".

В целом Торрес провел 715 матчей за свою клубную карьеру, забил 255 голов и отдал 73 голевые передачи. Форвард выступал за "Атлетико", "Ливерпуль", "Челси", "Милан". Последним клубом нападающего был японский "Саган Тосу". Испанец закончил карьеру в 2019 году.

Фернандо Торрес дважды выигрывал чемпионат Европы и однажды ЧМ со сборной Испании. На его счету также кубок Лиги чемпионов, который он получил вместе с "Челси".