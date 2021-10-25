Знаменитый футболист Папа Гуйе стал спортивным директором "Металлиста"
Легендарный защитник "Металлиста" Папа Гуйе стал спортивным директором харьковского клуба
Об этом сообщает официальный сайт "Металлиста".
Президент "Металлиста" Александр Ярославский объявил, что Гуйе получил новую должность в харьковском клубе.
"Давайте поблагодарим Папе Гуйе за его игру. Но он не покидает Харьков. Отныне Папа будет отвечать за спортивный напрамок нашего любимого футбольного клуба Металлист. Папа Гуйе - новый спортивный директор "Металлиста", - сказал Ярославский.
Папа Гуйе также прокомментировал свое назначение.
"Спасибо Ярославском, Красникову, всем тренерам и болельщикам, с которыми мы делили радость побед и разочарование от поражений. Вы всегда будете неотъемлемой частью моей жизни", - сказал Гуйе.
37-летний Папа Гуйе играл в чемпионате Украины с 2005 года. Защищал цвета "Металлиста", "Днепра", "Карпат", "Днепра-1", "Волыни" и "Металла". Провел в УПЛ почти 300 матчей.
В составе сборной Сенегала футболист провел шесть матчей.
- 6 июля знаменитый сенегальский защитник Папа Гуйе решил закончить футбольную карьеру.
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