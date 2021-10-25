Знаменитый футболист Папа Гуйе стал спортивным директором "Металлиста"

Об этом сообщает официальный сайт "Металлиста".



Президент "Металлиста" Александр Ярославский объявил, что Гуйе получил новую должность в харьковском клубе.



"Давайте поблагодарим Папе Гуйе за его игру. Но он не покидает Харьков. Отныне Папа будет отвечать за спортивный напрамок нашего любимого футбольного клуба Металлист. Папа Гуйе - новый спортивный директор "Металлиста", - сказал Ярославский.



Папа Гуйе также прокомментировал свое назначение.



"Спасибо Ярославском, Красникову, всем тренерам и болельщикам, с которыми мы делили радость побед и разочарование от поражений. Вы всегда будете неотъемлемой частью моей жизни", - сказал Гуйе.

37-летний Папа Гуйе играл в чемпионате Украины с 2005 года. Защищал цвета "Металлиста", "Днепра", "Карпат", "Днепра-1", "Волыни" и "Металла". Провел в УПЛ почти 300 матчей.



В составе сборной Сенегала футболист провел шесть матчей.

6 июля знаменитый сенегальский защитник Папа Гуйе решил закончить футбольную карьеру.

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