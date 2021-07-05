Знаменитый форвард призвал Мбаппе уйти из ПСЖ

Об этом сообщает The Athletic.



Анелька убежден - если Мбаппе хочет выиграть "Золотой мяч", то он должен уйти из ПСЖ.



"Если ты хочешь выигрывать крупнейшие награды, тебе придется рано или поздно уйти из ПСЖ. Что бы ты ни сделал, всегда найдется кто-то, кто скажет: "Ну, в ПСЖ ты хороший, но это всего лишь Франция. Лучшие лиги в Англии и Испании, ты не соревновался с лучшими игроками в лучших чемпионатах". Если ты хочешь выиграть "Золотой мяч", а именно к этому тебе нужно стремиться, чтобы сравниться с Роналду и Месси, тебе придется соревноваться с лучшими" , - сказал Николя Анелька.

22-летний Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл за парижан 47 матчей, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач. Форвард стоит 160 млн евро - это самый большой показатель среди всех футболистов мира.



Анелька известен своей игрой за "Челси", ПСЖ, "Реал", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ювентус", "Ливерпуль" и другие клубы. За свою карьеру он сумел забить 209 голов и отдать около 100 ассистов, побеждал в ЛЧ.

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