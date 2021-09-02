Знаменитый боксер рассказал, как в детстве стал жертвой изнасилования
Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя рассказал, что в детстве был изнасилован
Об этом сообщает Los Angeles Times .
Когда Де ла Хойе было 13 лет его изнасиловала женщина.
"Я был изнасилован в 13 лет. Это сделала женщина. Она была намного старше. Ей было больше 35 лет. Это произошло на турнире по боксу на Гавайских островах. То есть я не просто потерял девственность в 13 лет. Меня ее лишили, я был изнасилован . Это до сих пор болит. Это сидит глубоко внутри. И вы не знаете, что произойдет, когда оно вырвется наружу. Вы просто надеетесь забыть обо всем ", - рассказал Оскар де ла Хойя.
Олимпийский чемпион 1992 года проведет бой с бывшим чемпионом UFC бразильцем Витором Белфортом. Бой экс-чемпиона мира по боксу в шести весовых категориях и бывшего обладателя титула UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) состоится 11 сентября в Лос-Анджелесе (США).
Поединок пройдет по боксерскими правилам в категории до 81,6 кг и продлится 8 раундов по 2 мин.
Для 48-летнего Оскара де ла Хойи этот бой станет первым с 2008 года, когда он завершил карьеру после поражения от филиппинца Мэнни Пакьяо.
44-летний Белфорт проведет второй боксерский поединок в карьере. В 2006 году он нокаутировал другого бразильца - Хосе Марию Невеса.
- 22 июля стало известно, что американец Оскар де ла Хойя проведет боксерский поединок с бывшим чемпионом UFC бразильцем Витором Белфортом.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.88
Покупка 26.88Продажа 27.12
-
EUR
Покупка 31.71Продажа 32.1
- Актуальное
- Важное