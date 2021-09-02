Знаменитый боксер рассказал, как в детстве стал жертвой изнасилования

Об этом сообщает Los Angeles Times .



Когда Де ла Хойе было 13 лет его изнасиловала женщина.



"Я был изнасилован в 13 лет. Это сделала женщина. Она была намного старше. Ей было больше 35 лет. Это произошло на турнире по боксу на Гавайских островах. То есть я не просто потерял девственность в 13 лет. Меня ее лишили, я был изнасилован . Это до сих пор болит. Это сидит глубоко внутри. И вы не знаете, что произойдет, когда оно вырвется наружу. Вы просто надеетесь забыть обо всем ", - рассказал Оскар де ла Хойя.



Олимпийский чемпион 1992 года проведет бой с бывшим чемпионом UFC бразильцем Витором Белфортом. Бой экс-чемпиона мира по боксу в шести весовых категориях и бывшего обладателя титула UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) состоится 11 сентября в Лос-Анджелесе (США).

Поединок пройдет по боксерскими правилам в категории до 81,6 кг и продлится 8 раундов по 2 мин.

Для 48-летнего Оскара де ла Хойи этот бой станет первым с 2008 года, когда он завершил карьеру после поражения от филиппинца Мэнни Пакьяо.

44-летний Белфорт проведет второй боксерский поединок в карьере. В 2006 году он нокаутировал другого бразильца - Хосе Марию Невеса.

22 июля стало известно, что американец Оскар де ла Хойя проведет боксерский поединок с бывшим чемпионом UFC бразильцем Витором Белфортом.

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