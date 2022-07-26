Сегодня, 26 июля, журнал Vogue опубликовал снимки Лейбовиц и статью под названием "Портрет храбрости: первая леди Украины Елена Зеленская".

"По мере того, как война в Украине вступает в новую критическую фазу, первая леди страны Елена Зеленская стала ключевым игроком – передовым дипломатом и лицом, символизирующим эмоциональный ущерб своей нации", – описывает главную героиню Vogue.

Елена Зеленская позировала не только в кулуарах Офиса президента, но и на фоне разрушенного самолета "Мрия".

Супруги рассказали изданию, как война повлияла на их семью. Первая леди призналась, что разлука с детьми очень сказалась на ее муже.

"Ему гораздо сложнее. Он страдает. И дети страдают, потому что не могут его видеть", – сказала Елена Зеленская.

"Как и любой обычный мужчина, я сильно переживаю за них, за их безопасность. Я не хочу подвергать их опасности… Это совсем не романтика. Это ужас, то, что происходит здесь, в Киеве и по всей стране… Но я очень скучаю по ним. Так хочу обнять их", – сказал президент о детях.

Владимир Зеленский также сказал, что гордится своей женой.

"Она очень сильная. Она, наверное, сильнее, чем я думал… Конечно, она моя любовь. Но она еще и мой лучший друг… А также искренняя патриотка и прекрасная мать", – сказал президент.

Напомним, что недавно первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с президентом США Джозефом Байденом и его женой Джилл Байден. Президент Владимир Зеленский сказал, что предложение сенаторов США признать геноцидом действия России в Украине является также и заслугой его жены Елены Зеленской.

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