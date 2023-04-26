Об этом и не только писали мировые медиа 26 апреля:

The New York Times

Лидер Китая Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор в среду, ставший первым известным контактом между двумя лидерами после вторжения России в Украину, пишет издание. Зеленский сказал, что "провел долгий и содержательный телефонный разговор" с Си. Китайские государственные медиа сообщили, что два лидера обсудили "кризис в Украине" и двусторонние отношения между ними.

Журналисты говорят, что отношения между Китаем и Украиной были неопределенными после полномасштабного вторжения РФ. В прошлый раз, когда Владимир Зеленский и Си Цзиньпин разговаривали, они отметили 30-летие дипломатических отношений, приветствуя "углубление политического взаимного доверия" и "глубокую дружбу" своих народов. Это было в январе 2022 года. Менее чем через два месяца Россия, один из ближайших партнеров Китая, вторглась в Украину. С тех пор господин Си не общался с господином Зеленским до среды, несмотря на неоднократные просьбы украинского лидера.

Российские войска атакуют Запорожье перед ожидаемым украинским контрнаступлением. По меньшей мере пять взрывов прогремели в промышленном городе на юге Украины в среду на фоне почти постоянного звучания воздушной тревоги, когда российские войска наносят удары по региону.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш отправляется в Вашингтон, чтобы встретиться с государственным секретарем Энтони Блинкеном в рамках продолжения усилий по спасению черноморского зернового соглашения. Во вторник министр иностранных дел России назвал соглашение находящимся "в тупике", срок его действия быстро близится к концу.

Американское издание рассказывает, как оставшиеся в Чернобыле пережили еще одну беду, когда пришли российские войска. Самая страшная в мире ядерная катастрофа, развернувшаяся всего в нескольких километрах, не заставила 74-летнюю Галину Волошину покинуть свой дом в Чернобыле в 1986 году. Поэтому, когда русские солдаты-мародеры появились у ее двери чуть больше года назад, она тоже не собиралась разрешить им запугать себя. Больше в материале.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров намекнул во вторник на возможность обмена пленными с участием двух американцев, задержанных в России - Пола Велана и репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича. По его словам, канал для обсуждения задержанных американских и российских граждан был создан, когда президент Байдена и президент России Владимир Путин встретились в Женеве в 2021 году. Тогда Лавров отметил, что канал не предусматривал "привлечения журналистов".

Также речь идет о Южно-Африканской Республике, которая остается разорванной в отношении Международного уголовного суда из-за его отношения к таким союзникам как Россия. Месяц спустя после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по обвинениям в военных преступлениях в связи с его войной в Украине, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что его партия "Африканский национальный конгресс" решила "умно" выйти из суда — лишь для того, чтобы представители его и партии позже объяснили, что никто на самом деле не выступает за выход из суда, по крайней мере, на данный момент.

The Washington Post

Президент Украины Зеленский провел "знаковый" разговор с главой Китая Си Цзиньпином, говорит издание. Это был первый разговор с момента вторжения России в Украину 14 месяцев назад и сигнал о том, что Пекин, возможно, хочет сыграть посредническую роль. Си сказал Зеленскому, что Китай отправит специального представителя в Украину и другие страны для проведения переговоров со всеми сторонами по урегулированию "кризиса". Зеленский в Twitter отметил, что они с Си "провели долгий и содержательный разговор". Он убежден, что "этот звонок, а также назначение посла Украины в КНР дадут мощный толчок для развития наших двусторонних отношений".

Рассказывается, как проходят тренировки новобранцы в учебном лагере бригады "Азов" под Киевом. Бригада "Азов", которую украинцы прославляли за стойкость во время осады Мариуполя Россией, пытается восстановить свои силы после тяжелых боевых потерь, пытаясь сыграть мощную роль в следующем большом наступлении Украины. Больше в материале.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в том, что он загнал в тупик черноморское зерновое соглашение. Во время пресс-конференции в ООН в Нью-Йорке он сказал, что переговоры были "заведены в тупик западными коллегами". Россия дала понять, что не согласится продлить хрупкое соглашение, позволяющее экспортировать украинское зерно, после 18 мая, если его требования, в том числе присоединение к банковской системе SWIFT, не будут выполнены, пишет WP. Зерновое соглашение помогло ослабить глобальный продовольственный кризис, вызванный войной в Украине.

Президент Байден обсудит войну в Украине на встрече Большой семерки в Японии. Байден намерен принять участие в саммите в Хиросиме 19 мая, чтобы "обсудить ряд самых актуальных глобальных вопросов, включая непоколебимую поддержку G7 Украины", говорится в заявлении Белого дома. Он также примет участие во встрече альянса Quad в Сиднее, в который входят Австралия, Индия и Япония, для решения вопросов Индийско-Тихоокеанского региона.

По ежедневным данным британской разведки, в Бахмуте продолжаются "тяжелые боевые действия на короткой дистанции". Осажденная территория на востоке Донецкой области Украины уже несколько месяцев является местом безысходного сражения. Там добавили, что линии поставок украинских сил в Бахмуте "усложнены из-за грязи на грунтовых путях". В Институте изучения войны (ISW) заявили, что российские войска продолжают совершать наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, которым помогают боевики российской группы наемников Вагнера.

Reuters

Глава российских наемников ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что Украина готовится к "неизбежному" контрнаступлению и направляет хорошо подготовленные подразделения в разрушенный восточный город Бахмут, который в течение многих месяцев был центральным пунктом борьбы.

Отмечается, что Белый дом в среду приветствовал телефонный разговор между главой Китая Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским, но сказал, что еще рано говорить, приведет ли он к мирному соглашению между Россией и Украиной.

Издание пишет, что всплеск украинского языка во время войны приносит пользу переходящим. Рассказывается, что в день, когда Россия вторглась в Украину, Влада Белозоренко, киевский театральный режиссер и преподавательница публичных выступлений, выросшая говоря на русском, решила, что весь ее бизнес теперь будет вестись исключительно на украинском языке. Больше в материале.

Украина отметила 37-ю годовщину Чернобыльской ядерной катастрофы в среду, призвав мир не поддаваться российскому "шантажу" относительно ядерных объектов, которые она захватила во время своего вторжения.

Украина сотрудничает с Федеральным бюро расследований США и американскими компаниями в сборе доказательств военных преступлений россиян, таких как геолокация и информация с мобильного телефона, сообщили чиновники во вторник.

Правительство Чехии сделало главу Русской православной церкви патриарха Кирилла первым лицом в национальном списке санкций из-за его поддержки вторжения России в Украину, заявил министр иностранных дел Ян Липавски.

Европейская комиссия запретит экспорт украинских зерновых и масличных культур в Румынию до 5 июня. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Румынии Петр Даэа.

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что призыв правительства Венгрии к прекращению огня в соседней Украине является "циничным", учитывая, что большие территории страны оккупированы российскими войсками.

Россия решила выслать 10 дипломатов из посольства Норвегии в Москве, требуя, чтобы они вскоре покинули страну, о чем сообщили в МИД Норвегии. Также в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что высылают молдавского дипломата в качестве мести за высылку российского дипломата в Молдове на прошлой неделе.

Кремль заявил о решении Москвы взять под временный контроль активы финской энергетической группы Fortum и его бывшей дочерней немецкой компании Uniper, отомстив за то, что он называет незаконным захватом российских активов за рубежом. Также в РФ предупредили, что могут конфисковать больше западных активов в ответ на действия иностранных государств против российских компаний после того, как временно установили контроль над активами, принадлежащими двум европейским государственным коммунальным предприятиям.

Заключенный российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что следователи открыли против него, как он это назвал, "абсурдное" дело о терроризме, по которому его могут приговорить к дополнительным 30 годам заключения.

Три российских военных самолета – два истребителя Су-27 ВВС РФ и один самолет Ил-20, летевшие без сигнала транспондера, были перехвачены британскими и немецкими военными самолетами в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в среду Люфтваффе Германии.

Politico

Издание пишет, что лидер Китая Си Цзиньпин заверил президента Владимира Зеленского, что Пекин не будет подливать "масла в огонь" войны в Украине, и подчеркнул, что пора "разрешить кризис политическим путем". Хотя замечания Си – как сообщило государственное информационное агентство Синьхуа – не ссылались на международные опасения, что Китай может послать оружие российским силам вторжения в Украину, его слова будут восприняты как сигнал, что Пекин не будет оказывать прямую военную помощь Президенту России Владимиру Путину.

Как победить в Украине и вернуть Крым, рассуждают журналисты. Об этом говорит Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, который углубляется в страшную стратегию западных государств по отношению к Украине и анализирует, почему Крым имеет решающее значение для исхода войны.

Ядерное оружие, Украина и технологическое перетягивание каната с Китаем были главными вопросами повестки дня во время визита президента Южной Кореи Юн Сук Йоля в Вашингтон и его встречи с лидером США Джо Байденом. Больше в материале.

The Guardian

С тех пор, как Россия начала полномасштабную войну в Украине в феврале прошлого года, почти не проходит неделя без новостей о раскрытии российских шпионов, агентов или информаторов где-то в мире. Отмечается, что выдворение дипломатов во время войны в Украине ограничило возможности России, а Запад сейчас сосредоточился на глубоко скрытых "нелегалах". Стали больше шпионить россияне или просто их чаще разоблачают, читайте здесь.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавтор заявил, что Москва не увидела "практически никаких результатов" от договора с ООН, который имел целью помочь России экспортировать зерно и удобрения и обвинил страны Запада в создании тупика. Россия дала сигнал, что если перечень требований не будет исполнен для устранения препятствий этому экспорту, она не согласится продлить после 18 мая соответствующее соглашение, которое позволит безопасно экспортировать зерно в военное время из черноморских портов Украины.

CNN

Чернобыльская катастрофа оставила "большой шрам", и Россия не должна использовать ядерную энергию для шантажа мира, заявил президент Украины Владимир Зеленский в 37-ю годовщину самой страшной ядерной катастрофы в истории. А министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что "молчание и ложь советского тоталитарного режима о трагедии привели к ужасным последствиям, вышедшим далеко за пределы современной Украины".

Франция "поощряет любой диалог, способствующий разрешению конфликта [в Украине] в соответствии с фундаментальными интересами Украины и международным правом", заявили в Елисейском дворце после телефонного разговора Владимира Зеленского и Си Цзиньпина. Отмечается, что это то же сообщение, которое президент Франции Эммануэль Макрон передал своему китайскому коллеге во время своего визита в Китай в этом месяце.

А Москва обратила внимание на готовность Китая содействовать переговорам с Украиной после телефонного разговора главы КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но в Кремле заявили, что в нынешних условиях переговоры маловероятны, и обвинили Киев в том, что он отклонил инициативы Москвы.

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что его представителем в Украине и "других странах" будет Ли Хуэй, специальный представитель правительства Китая по Евразии. Ли – бывший посол Китая в России, занимавший этот пост с 2009 по 2019 год.

Россия может отменить самопровозглашенный мораторий на размещение ракет средней и малой дальности наземного базирования. Руководитель отдела нераспространения ядерного оружия МИД России Владимир Ермаков сказал, что Россия будет продолжать соблюдать свой мораторий в зависимости от дальности размещения американских ракет, их характеристик и способности достигать Азиатско-Тихоокеанского региона.

ВВС

Украина стремительно расширяет производство беспилотников, поскольку растет спрос на передовой. Правительство смягчило импортные законы и отменило налоги на запчасти и оборудование для дронов. Расширение финансируется благодаря успешной кампании по сбору средств под названием "Армия дронов". Кроме покупки и производства беспилотников для войны деньги тратятся на подготовку новых пилотов для передовой. Журналисты побывали на тренировке новой группы украинских пилотов дронов.

Gazeta Wyborcza

Премьер-министр Матеуш Моравецкий, посетивший завод в Бумаре Лабенды в Гливице, объявил о начале производства там гаубиц Krab, пишет польское издание. Завод также будет обслуживать танки Leopard 2 для воюющей Украины. Завод в Гливице должен присоединиться к Huta Stalowa Wola, которая годами занимается производством "крабов".

В перепечатке от немецкого Die Welt говорится, почему украинское наступление будет выглядеть иначе, чем мы ожидаем. Украинский Генштаб должен решить две проблемы: найти самые слабые места российской обороны и интегрировать поставленные Западом новые дивизионы бронетехники во все виды войск. Обе задачи сложны и требуют времени. Продолжаются попытки запутать россиян.

Евросоюз экспериментирует с совместными закупками газа. Отмечается, что Европейская комиссия запустила энергетическую платформу AggregateEU, чтобы помочь компаниям ЕС закупать газ на предстоящую зиму за пределами России. Пока что платформа должна работать в течение года.