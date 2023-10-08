Знаковые постройки Нью-Йорка и Берлина подсветили цветами израильского флага
В ночь с 7 на 8 октября 2023 года Эмпайр-стейт-билдинг (Нью-Йорк, США) и Брандербургские ворота (Берлин, ФРГ) были использованы для инсталляции в знак солидарности с народом Израиля
Об этом сообщает Washington Post.
Как отмечается, "верхушка Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке засияла сине-белыми огнями, цветами израильского флага, в знак солидарности с этой страной после субботних атак боевиков ХАМАС".
"Приблизительно в 4000 милях оттуда на другом архитектурном памятнике, Бранденбургских воротах в Берлине, на вершине и столбах висел израильский флаг", - говорится в сообщении.
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