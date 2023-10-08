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Знаковые постройки Нью-Йорка и Берлина подсветили цветами израильского флага

8 октября, 2023 воскресенье
04:31
Культура Флаг Израиля

В ночь с 7 на 8 октября 2023 года Эмпайр-стейт-билдинг (Нью-Йорк, США) и Брандербургские ворота (Берлин, ФРГ) были использованы для инсталляции в знак солидарности с народом Израиля

Об этом сообщает Washington Post.

Как отмечается, "верхушка Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке засияла сине-белыми огнями, цветами израильского флага, в знак солидарности с этой страной после субботних атак боевиков ХАМАС".

"Приблизительно в 4000 милях оттуда на другом архитектурном памятнике, Бранденбургских воротах в Берлине, на вершине и столбах висел израильский флаг", - говорится в сообщении.

Мир
Израиль
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Германия
США
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