Знаковые постройки Нью-Йорка и Берлина подсветили цветами израильского флага

Об этом сообщает Washington Post.



Как отмечается, "верхушка Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке засияла сине-белыми огнями, цветами израильского флага, в знак солидарности с этой страной после субботних атак боевиков ХАМАС".

"Приблизительно в 4000 милях оттуда на другом архитектурном памятнике, Бранденбургских воротах в Берлине, на вершине и столбах висел израильский флаг", - говорится в сообщении.