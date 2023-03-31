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OPINION

Знаковая встреча госпожи посла США и главы СБУ: Служба переходит на стандарты НАТО

Алексей Голобуцкий
31 мартa, 2023 пятница
12:07
Мнение

Посол США Бриджит Бринк встретилась с главой СБУ для обсуждения ключевых вопросов безопасности Украины во время войны и взаимодействия спецслужб в борьбе с агрессией РФ

"США бок о бок с Украиной в вопросе защиты ее суверенитета и территориальной целостности".

Учитывая, что речь шла об украинской контрразведке и взаимодействии с союзниками по противодействию разведке и кибератакам врага, это важный момент. То есть, США как самый мощный союзник поддерживает не только прямую работу ВСУ, но и нашу контрразведку, и (это ли не самое важное) акции СБУ в глубоком и более близком тылу врага.

Для будущей победы и позиции Украины в переговорах это один из принципиальных моментов: акции СБУ поддержаны союзниками как надлежащие, а не будут представлены потом на переговорах как "возмутительная инициатива одной из сторон конфликта" и повод что-то выторговать для России. Посол фактически еще раз акцентировала заявление США, что те "не видят никаких доказательств недопустимых нарушений в использовании Украиной военной помощи" (чит. "мочите их хоть в Кремле, ликвидируйте офицеров, взрывайте самолеты и мосты – мы поддерживаем").

Есть еще момент инициативы Малыша в переводе и СБУ на стандарты НАТО. Если посол официально продемонстрировала поддержку, это значит, что реформа реально идет и она реально отвечает стандартам НАТО.

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Кроме того, есть еще момент инициативы Малыша в переводе и СБУ на стандарты НАТО. Если посол официально продемонстрировала поддержку, это означает, что реформа реально идет и она реально соответствует стандартам НАТО (насколько США как союзник и партнер в реализации контрразведывательных мер имеют доступ и могут судить о положении дел).

И еще важно: встреча посла с главой спецслужбы все же достаточно нетипичная вещь в дипломатии. Но не тогда, как спецслужбы обеих стран ведут работу по одним и тем же персоналиям. Фактически эта встреча – демонстрация одобрения США волны обысков и масштабных расследований в отношении Коломойского и других олигархов. Так сказать, вердикт "США признает законность". Который делает невозможными любые попытки кого-то из фигурантов расследований апеллировать на международном уровне к "недопустимости", "незаконности", "притеснениям" или еще чего-либо.

Так что ситуация действительно нетипична с личной встречей главы спецслужбы и посла, но однозначно в пользу Украины и победы.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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