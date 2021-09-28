Знакомый продал машину и поставил на мою победу над Джошуа, - Усик рассказал фантастическую историю

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Еспресо.TV.

Усик рассказал фантастическую историю, как его знакомый продал машину и сделал ставку на победу украинца в бою против Джошуа.



"Я после поединка, после допинг-теста уже был в отеле. Лег и думал, что посплю классно. Но я ошибался. Я решил почитать, что пишут люди обо мне. Я благодарен каждому украинцу, кто меня поддерживал. Конечно, многих я огорчил победой. Нет, мало кого. В меня многие верили. Один знакомый продал машину и поставил на меня. Я говорю, братан, у тебя же это единственное, что было, ты живешь этим. Он говорит, что хочет новую машину . Я ему сказал, мол, не надо продавать ", - рассказал Усик.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, в ночь на воскресенье, 26 сентября, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.

28 сентября Александр Усик поднялся на вторую позицию в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

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