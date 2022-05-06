Знакомый из Ростова сообщил, что 23 февраля начнется вторжение, - тренер сборной Украины Петраков

Об этом сообщает przegladsportowy .

"С 9 по 20 февраля я был в Турции, куда поехал смотреть на кандидатов в сборную. Там тоже были российские команды, ко мне не раз подходили их футболисты. Знакомый из Ростова сообщил, что 23 февраля начнется вторжение. Предупреждал, что за 20-30 километров от границы стоят российские танки. Но я не ожидал, что до этого дойдет", – рассказал Петраков.

Главный тренер сборной Украины также рассказал, почему решил остаться в Киеве во время активных военных действий.

"Дети просили меня, чтобы я уехал, но чувствовал, что это было бы неправильно. Я – коренной киевлянин. Хотел записаться в терроборону, но там нужно подписывать контракт. Мне 64 года. Сидел дома и никуда не выходил. Жена очень боялась и каждый день в течение месяца шла в укрытие в восемь часов вечера и ночевала там. Я не боялся, не знаю почему", - сказал Александр Петраков.

11 мая команда Петракова встретится в контрольной игре с немецкой "Боруссией" из Менхенгладбаха.

1 июня сборную Украины ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится игра против Уэльса.

18 апреля Александр Петраков заявил, что перед стыковым матчем чемпионата мира-2022 против Шотландии сборная Украины проведет пять товарищеских встреч .

2 мая сборная Украины по футболу начала в Словении тренировочный сбор перед полуфинальным отборочным матчем плей-офф чемпионата мира-2022 против Шотландии.

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