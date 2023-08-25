"Знак на щите": в Киеве презентовали выставку в честь установки Тризуба на "Батькивщину-мать"

Об этом сообщает корреспондентка Еспресо Екатерина Галко.

Экспозицию представляют в Выставочном центре Национального музея истории Украины во Второй мировой войне - в здании, которое никогда раньше для выставок не использовали.

Временная экспозиция показывает интереснейшие факты из истории Тризуба, важнейшие этапы его становления как государственного герба. Представлено более 200 аутентичных артефактов, охватывающих более чем тысячелетний отрезок истории Украины.

Для проекта музей обустроил новое экспозиционное пространство, состоящее из трех залов. Каждый из них содержит соответствующий раздел выставки.

Есть раздел "Государственный знак" – о прошлом Тризуба, раздел "Государственный символ" – об истории знака между Первой и Второй мировыми войнами. И раздел "Знак на щите" о переопределении монумента. В нем, кстати, представлены фрагменты демонтированного герба СССР.

Также директор музея рассказал, что украинский флаг, который подписали наши защитники, с сегодняшнего дня тоже стал экспонатом музея на пожизненное содержание.

Временный исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев сказал, что проект был начат как отзыв власти по требованию общества оказывать более активное и решительное действие по замене старых советских символов на тех объектах, которые являются особенно важными и знаковыми для Украины.

"После 32 лет Независимости Украины почетное и должное место занял наш государственный символ на главном монументе страны", – сказал Ростислав Карандеев.

Всех причастных меценатов наградили наградами, произведенными из той же стали, что и сам щит.

Фото: Екатерина Галко

На выставку пригласили и бывшего министра культуры Александра Ткаченко.





Фото: Екатерина Галко