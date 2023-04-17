Об этом Данилов рассказал в интервью ТСН .

По его словам, информацию о контрнаступлении имеет только узкий круг лиц в военном и политическом руководстве Украины.

"Когда будут происходить те или иные военные действия на фронте – об этом знает наша сторона, наша сторона принимает решение, наши военные во главе с Главнокомандующим принимают окончательное решение и окончательный вариант наших действий в той или иной ситуации. И когда кто-то считает, что он знает дату, знает направления, знает гораздо больше, чем узкий круг лиц, участвующих в этом", - сказал Данилов.

Он добавил, что говорить о том, когда начнется контрнаступление вообще невозможно.

"Решение будет принято тогда, когда оно должно быть принято. Сегодня никто не может сказать, будет ли это завтра, послезавтра, через неделю. Другие даты называют. Это решение будет государственное, взвешенное и будет принято, согласно законам нашего государства", - заверил Данилов.