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"Знает узкий круг лиц": Данилов прокомментировал утечку данных о контрнаступлении ВСУ

17 апреля, 2023 понедельник
10:37
Война с Россией

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что информацию о предстоящем контрнаступлении ВСУ имеет только узкий круг лиц в Украине

Об этом Данилов рассказал в интервью ТСН .

По его словам, информацию о контрнаступлении имеет только узкий круг лиц в военном и политическом руководстве Украины.

"Когда будут происходить те или иные военные действия на фронте – об этом знает наша сторона, наша сторона принимает решение, наши военные во главе с Главнокомандующим принимают окончательное решение и окончательный вариант наших действий в той или иной ситуации. И когда кто-то считает, что он знает дату, знает направления, знает гораздо больше, чем узкий круг лиц, участвующих в этом", - сказал Данилов.

Он добавил, что говорить о том, когда начнется контрнаступление вообще невозможно.

"Решение будет принято тогда, когда оно должно быть принято. Сегодня никто не может сказать, будет ли это завтра, послезавтра, через неделю. Другие даты называют. Это решение будет государственное, взвешенное и будет принято, согласно законам нашего государства", - заверил Данилов.

  • 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
  • Почти сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
  • Уже 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили, что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВСУ на самом деле являются подлогом и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
  • 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили , что первоисточником слитых секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord. CNN же сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.
  • Подозреваемому в раскрытии секретных документов Пентагона военнослужащему Национальной гвардии США Джеку Тейшейре официально предъявлены обвинения . Мужчина предстал перед федеральным судьей в городе Бостон в наручниках и тюремной робе.
Алексей Данилов
наступление ВСУ
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