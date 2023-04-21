"Знаем обо всех планах врага": Зеленский на заседании Ставки

Об этом информирует Владимир Зеленский .

"На заседании Ставки проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта. Заслушали Буданова – мы знаем обо всех планах врага в ближайший период", – подчеркнул украинский президент.

Зеленский рассказал, что сейчас военные разрабатывают более качественную схему для распределения вооружения и боеприпасов подразделениям, в том числе и вновь созданным бригадам.

"Также обсуждали вопросы налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями", – добавил Зеленский.

В ходе заседания проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта.

Отдельное внимание уделили самым сложным направлениям – районам Бахмута, Авдеевки, Марьинки Донецкой области, говорится на сайте Офиса президента .