Значительно меньше осадков, местами туманы: Наталья Диденко рассказала о погоде в Украине на 19 сентября
В понедельник, 19 сентября, в Украине холоднее всего будет в западных областях, теплее всего - на Юге и Востоке
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграмме.
Как говорится в сообщении, 19 сентября в Украине холоднее всего будет в западных областях (+9...+13°С), теплее всего - на Юге и Востоке (+18...+23°С), в центральных и северных областях ожидается +12...+17°С.
"Циклон будет отступать с нашей территории, поэтому осадков завтра будет значительно меньше - небольшие и умеренные дожди пройдут на западе (в Карпатах с мокрым снегом) и небольшие - на севере Украины. На остальной территории осадки маловероятны, но возможны туманы, дымки - видимость снижена , влажность повышена", - пишет Диденко.
В понедельник на Севере и Западе Украины ожидается сильный юго-западный ветер, порывы до 15-20 метров в секунду.
"Киевляне! Воспользуйтесь завтрашним днем, как кратковременной передышкой от дождей. Какой-то небольшой и возможный, но все же завтра – ничего серьезного, будет и много сухой погоды. Кутаться все равно надо – порывы юго-западного ветра могут достигать 15–18 метров в секунду !Температура воздуха в столице в понедельник около +15°С", - отметила Диденко.
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