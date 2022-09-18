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Значительно меньше осадков, местами туманы: Наталья Диденко рассказала о погоде в Украине на 19 сентября

18 сентября, 2022 воскресенье
13:20
Общество Наталья Диденко

В понедельник, 19 сентября, в Украине холоднее всего будет в западных областях, теплее всего - на Юге и Востоке

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграмме.

Как говорится в сообщении, 19 сентября в Украине холоднее всего будет в западных областях (+9...+13°С), теплее всего - на Юге и Востоке (+18...+23°С), в центральных и северных областях ожидается +12...+17°С.

"Циклон будет отступать с нашей территории, поэтому осадков завтра будет значительно меньше - небольшие и умеренные дожди пройдут на западе (в Карпатах с мокрым снегом) и небольшие - на севере Украины. На остальной территории осадки маловероятны, но возможны туманы, дымки - видимость снижена , влажность повышена", - пишет Диденко.

В понедельник на Севере и Западе Украины ожидается сильный юго-западный ветер, порывы до 15-20 метров в секунду.

"Киевляне! Воспользуйтесь завтрашним днем, как кратковременной передышкой от дождей. Какой-то небольшой и возможный, но все же завтра – ничего серьезного, будет и много сухой погоды. Кутаться все равно надо – порывы юго-западного ветра могут достигать 15–18 метров в секунду !Температура воздуха в столице в понедельник около +15°С", - отметила Диденко.

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