Ожидание Abrams и Leopard

Начнем сначала с хороших новостей, которые распространяются в уважаемых зарубежных изданиях. По сообщению издания The Wall Street Journal на этой неделе ожидается, что США могут официально объявить о поставках боевых танков Abrams в Украину. Администрация Байдена склоняется к тому, чтобы передать Украине значительное количество танков Abrams, но пока речь идет о 10 образцах. Объявления о передаче Abrams являются частью договоренностей с Германией, которая со своей стороны согласится передать Украине свои танки Leopard , а также даст зеленый свет на снабжение Leopard другими странами. И сама Германия уже в среду, 25 января, должна предоставить разрешение Польше по реэкспорту танков Leopard в Украину. Сегодня, во вторник 24 января, Польша официально обратилась в Германию за правом на реэкспорт, а как мы знаем, Польша в первом пакете планирует передать Украине 14 танков Leopard. Всего известно, что 12 европейских стран пришли к согласию еще во время Рамштайна, что они могут передать Украине значительно большее количество танков Leopard, до 100 образцов. Но об этом не сообщалось, потому что тогда в Рамштайне не было договорено , что реэкспорт этих танков позволит именно Германия. Однако сейчас ситуация меняется к лучшему, и уже в ближайшее время Украина начнет получать эти танки, которые нам крайне нужны, чтобы проводить как наступательные, так и оборонительные действия.

Бахмутское направление

Ситуация на фронтах остается чрезвычайно напряженной, где враг и дальше прилагает усилия, чтобы выйти на админграницы Донбасса и Луганщины, и уже седьмой месяц подряд стачивает свою армию и вагнеровцев в зоне Бахмута. Все это время враг пытается то взять Бахмут штурмом, то пытается обойти его с флангов, то перерезать линии поставки в город, но все это завершается колоссальными потерями для врага.



Юрий Сиротюк, стрелок-гранометчик по позывному "Мамайу" 5-го отдельного штурмового полка ВСУ, рассказал, что после 7 января враг существенно активизировался по всему Бахмутскому фронту , особенно на северном фланге в районе Соледара. Так же на южном фланге противник пытается выйти и перерезать трассу Константиновка – Бахмут. Также россияне пытаются дойти до трассы из Славянска, чтобы обрезать поставки в Бахмут. В последние дни мы видим, что враг сменил тактику, он вернулся к своей старой тактике – атаковать в лоб и большими группами. Честно говоря, мы еще не видели столь бессмысленных попыток наступления.

Юрий Сиротюк добавил, что на участке он работает на американском автоматическом гранатомете Mk 19, который стреляет на расстояние до 2-х километров и поражает живую силу на 6 метров, имеет двойное действие, кумулятивное и осколочно-фугасное. Мы обнаруживаем врага на расстоянии где-то 2,5-3 км, когда он подходит к рубежам и можем совершать стрельбу. Сначала мы встречаем врага огнем гранатометов, а дальше добиваем тяжелыми пулеметами. День за днем мы наблюдаем одну и ту же картину – скопление врагов и их попытки продвигаться вперед. Мы уничтожаем врага, они бросают своих 200-х, отступают, а на другой день начинается та же история.

Сейчас на севере фланга враг подтянул тяжелую технику. Работают вражеские танки, чего не было в начале. Также противник подтянул артиллерию и минометы и каждый день работает вражеская авиация. Но мы держим фронт, фронт не прорван. Где-то местами нас немного выдавили, но все попытки противника выглядят как бессмысленное самоубийство, то есть противник стачивает свою армию. Если они будут и дальше воевать такими темпами, трудно представить, кем они собираются делать наступления на других участках фронта.



Сиротюк отметил, что фронт активизировался в тех местах, где противник не атакует большими массами, но все равно делает разведку боем. Даже фланговые позиции, относительно спокойные, тоже подвергаются постоянным нападениям. То есть враг прощупывает и ищет слабые участки, пытаясь использовать эту ситуацию. Очевидно, что у них есть какое-то указание; несмотря на жертвы и утраты человеческих жизней, у россиян есть указание наступать. И мы знаем, что они делают это по принуждению, потому что иногда мы имеем доступ к их радиопереговорам и слышим, как их гонят матом и угрозой расстрела. Не с идеей и смелостью они наступают, а потому, что их гонят в спину. На нашем участке фронта мы противостоим вагнеровцам.



Военнослужащий ВСУ объяснил, что россияне подтянули бронетехнику, потому что они немного продвинулись к северу от Бахмута, соответственно заняли промышленные застройки и могут подвезти туда технику. К тому же, мы видим, что вражеские танки работают с закрытых позиций, как артиллерия. Они до сих пор не идут поддержкой пехоты, не идут рядом с пехотой, фактически противник использует танки как стационарные пушки, спрятанные за домами. И тут на северном фланге Бахмутском направлении сначала немного удалось продвинуться вперед их пехоте, а потом уже подтягивается вражеская артиллерия. Видим, что ее появляется больше. К сожалению, противник сохраняет количественное преимущество, особенно здесь на Бахмутском фронте. Паритета еще нет.

Однако наше оружие стреляет точнее, но меньше. Есть проблема, что мы используем разные типы патронов, имеющих разную баллистику, по-разному летят и по-разному взрываются. А что касается минометов, то могут быть по 18 типов мин, у которых абсолютная другая баллистика, поэтому оружие, которое мы используем, нуждается в серьезной подготовке. Это оружие требует хорошего и внимательного отношения, хорошего изучения и освоения, и тогда оно будет работать умело.