Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная война с Россией Значительная масса людей покинула Киев в первые дни войны, - Васильев
Эксклюзив

Значительная масса людей покинула Киев в первые дни войны, - Васильев

20 мартa, 2022 воскресенье
21:00

Блогер и автор проекта "Железные магистрали" Олег Васильев сообщил, что количество людей, которые хотят выехать из Киева, значительно уменьшилось

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV.

“Если в общем брать по ситуации, которая сложилась с эвакуацией людей, то пик уже спал. По Киеву уже наблюдается гораздо меньше людей, которые хотят уехать из столицы. Сейчас из той официальной информации, которую предоставляет Укрзализныця, назначаются поезда из Харькова, Днепра и Краматорска. То есть сейчас в основном назначаются поезда с Востока на Запад Украины.” – рассказал Васильев

Васильев подчеркнул, что из Киева значительная масса людей уже уехала, а остались люди в пригороде столицы, которые хотят уехать в безопасную зону.

Сейчас нет большого скопления людей на железнодорожном вокзале в Киеве. Поскольку многие люди уже уехали. Люди из пригорода столицы сейчас хотят покинуть регион и уехать в более безопасные области. Поэтому сейчас они направляются в Киев, чтобы выехать дальше", - добавил Васильев

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также:
Николай Княжицкий
20 мартa, 2022 воскресенье
Ограничение телеэфира четырьмя избранными Банковой каналами, это незаконно и несправедливо. Это не демократия, - Николай Княжицкий
Азов
19 мартa, 2022 суббота
Уничтожили склады боеприпасов, танк, офицеров и почти взвод пехоты: "Азов" провел рейд по российским позициям
20 мартa, 2022 воскресенье
Зеленский: СНБО приостановил деятельность ОПЗЖ, "Партии Шария" и еще 9 партий на время военного положения
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30
  • EUR
    Покупка 32.51
    Продажа 33.39
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
20 мартa
22:18
ООС ВСУ
Отбили 7 атак, уничтожили самолет, вертолет, 24 единицы техники и 170 "орков", - ООС
21:53
Борис Джонсон
Великобритания усилит военную и экономическую поддержку Украины
21:38
Джо Байден
Байден не планирует визита в Украину во время европейского турне, - представитель Белого дома
21:24
китай
Китай не поставляет оружие РФ, - посол в США
21:13
ПриватБанк
Приватбанк второй раз продлил срок регламентных работ, начатых вчера
21:08
Россия нанесла авиаудар по Житомирщине, пострадали три человека
20:52
США и Турция обсуждают возможность отправки в Украину С-400 в обмен на снятие санкций, - СМИ
20:39
Три банка Беларуси отключили от SWIFT из-за санкций ЕС
20:26
В Чернигове оккупанты расстреляли авто, которое везло людям воду. Двое погибших - Общественное
20:23
Эксклюзив
Есть вероятность, что Израиль установил ограничения по Украине из-за возможности провокаций со стороны России – нардеп Ростислав Павленко
20:10
На Киевщине задержали российского пулеметчика, - полиция
20:08
Ирина Венедиктова
Уже 6 стран начали расследование военных преступлений России в Украине, - Венедиктова
20:08
"Сільпо" закрывает 34 супермаркета в Киеве и нескольких областях из-за военных действий
20:06
Эксклюзив
На Херсонщине оккупанты разгоняют мирные протесты с помощью слезоточивого газа и дубинок, - активист
19:57
Эксклюзив
Стратегическая помощь может закрыть небо на 90%, - Маломуж
19:52
Эксклюзив
Поймали на улице, приставили автомат и отправили на войну в Украину: глава Луганской ОВ о допросе российских пленных
19:51
Ливия направит в РФ своих "добровольцев", - Генштаб
19:14
На Киевщине оккупанты нанесли авиаудар, продолжаются боевые действия и эвакуация, - Нацполиция
19:08
"Безразличие, расчет или посредничество?": Зеленский выступил перед парламентом Израиля и раскритиковал власть за отсутствие давления на РФ
18:55
Эксклюзив
Белорусская армия финансировалась около 1% от ВВП страны в год, – директор Центра военно-правовых исследований
18:53
Чехия позволила украинским беженцам работать без спецразрешения
18:46
Эксклюзив
Беларусь де-факто уже воюет против Украины, - Вениславский
18:31
Владельцы жилья, приютившие переселенцев бесплатно, получат по 450 грн в месяц
18:30
На ЧАЭС удалось провести частичную ротацию персонала и эвакуацию людей, находившихся на территории станции
18:24
Петиция о создании международного трибунала для расследования преступлений России в Украине набрала более 1 млн подписей
18:17
Эксклюзив
На Сумщине ситуация нагнетается – глава Сумской ОВА
17:54
Эксклюзив
На Киевщине мы уничтожили 25 танков, 30 БМП и бензовозов оккупантов, - Сабий
17:51
Эксклюзив
На весь Чернигов осталась одна больница, остальные разрушены, – боец ТрО Чернигова
17:48
Жители Мариуполя, находящиеся в оккупированном пригороде, умирают от голода, - Денисова
17:42
В Украине количество блокпостов сократят до 800-900, - МВД
17:30
поезд
Укрзализныця со следующей недели частично возвращает платный проезд
17:26
Не может быть компромиссов, связанных с территориальной целостностью Украины, - Зеленский
17:21
В Берлине 16-летний сын нацгвардейцев собрал на благотворительном концерте 20 тыс. евро в помощь Украине
17:20
Ежедневно минус тысяча: западная разведка оценила потери захватчиков, - WP
17:11
Украина информирует белорусов о том, как сдаться в плен, если будет приказ о наступлении, - Маляр
17:02
Меньше публичных слов о закупке оружия: Подоляк попросил чиновников воздержаться от комментариев о вооружении и контрнаступлении
16:58
Готовя наступление, российский Генштаб Минобороны не имел объективной аналитики, потому и терпит фиаско, – Подоляк
16:49
Провал переговоров с Путиным будет означать Третью мировую войну, - Зеленский
16:34
ЗСУ Київ
В Киевской области 20 марта комендантский час начнется в 20 часов, - председатель ОВА
16:33
Бекхэм предоставил свою страницу в Instagram с 71 млн подписчиков украинскому врачу из перинатального центра в Харькове
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV