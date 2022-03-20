Значительная масса людей покинула Киев в первые дни войны, - Васильев

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV.



“Если в общем брать по ситуации, которая сложилась с эвакуацией людей, то пик уже спал. По Киеву уже наблюдается гораздо меньше людей, которые хотят уехать из столицы. Сейчас из той официальной информации, которую предоставляет Укрзализныця, назначаются поезда из Харькова, Днепра и Краматорска. То есть сейчас в основном назначаются поезда с Востока на Запад Украины.” – рассказал Васильев



Васильев подчеркнул, что из Киева значительная масса людей уже уехала, а остались люди в пригороде столицы, которые хотят уехать в безопасную зону.



Сейчас нет большого скопления людей на железнодорожном вокзале в Киеве. Поскольку многие люди уже уехали. Люди из пригорода столицы сейчас хотят покинуть регион и уехать в более безопасные области. Поэтому сейчас они направляются в Киев, чтобы выехать дальше", - добавил Васильев

Напомним, Укрзализныця назначила дополнительные эвакуационные поезда в Дарницу, Харьков, Днепр, Краматорск и Запорожье на 19 марта.

‚ В Укрзализныце обнародовали детальное расписание эвакуационных поездов на 20 марта