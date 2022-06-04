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Главная война с Россией Значительная часть Запорожья оккупирована, захватчики совершают террор над местными, - боец ТрО города
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Значительная часть Запорожья оккупирована, захватчики совершают террор над местными, - боец ТрО города

4 июня, 2022 суббота
10:02
война с Россией

Боец ТрО Запорожья Константин Денисов убежден, что оккупанты на временном оккупированном Запорожье делают все то, что делали с 2014 года в так называемых ДНР и ЛНР. Кроме того, в Запорожье продолжаются активные боевые действия

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Ситуация в Запорожье сложная, значительная часть территории оккупирована, потому что находится в зоне боевых действий… В некоторых общинах происходят сильные бои. Российские захватчики оказывают мощный террор против мирного населения, в частности против фермеров. Украинцы создают максимальное сопротивление: и мирное, и вооруженное", – подчеркнул боец.

Денисов добавил, что на Запорожье оккупанты похищают мирных людей и грабят имущество.

"Захватчики делают все то, что производили на временно оккупированных территориях "ЛНР" и "ДНР". Они похищают людей с целью получения выкупа, также заставляют фермеров сотрудничать, отбирают у них урожай. Также в районе Васильевки заставили фермеров выбросить весь урожай овощей, который они везли на реализацию Если же кафиры массово блокируют вывоз украинского зерна за границу, то на территории Запорожской области они блокируют вывоз урожая для реализации. Было недавно фото, как в районе блокпостов на дороге просто валяются овощи, которые кафиры заставили фермеров просто выбросить... Это просто нелюди, – сказал он.

  • Председатель Запорожской ОВА Александр Старух подчеркнул , что кафиры пользуются мирными жителями как живым щитом, поэтому ВСУ не могут нанести удар во время перегруппировки и опрокидываний техники врага. Очереди из гражданских автомобилей стоят сутками на выезд и въезд на временно оккупированные территории Запорожья

  • Россияне на блокпостах не пропускают автомобили с товаром, следующие в Запорожье. Водители вынуждены выбросить тонны овощей

  • Российские кафиры своими действиями препятствуют безопасной работе Запорожской атомной электростанции, ведь у работников практически отсутствуют расходные материалы и запчасти
     

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