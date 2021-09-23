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Значительная часть украинцев оптимистична в вопросе о возврате оккупированных территорий, - представитель президента в АР Крым

23 сентября, 2021 четверг
19:17
война с Россией

Граждане во всех регионах осознают, что оккупация Россией Крыма и ОРДЛО является проявлением единого международного вооруженного конфликта и значительная часть украинцев оптимистично настроена относительно возвращения оккупированных территорий

Об этом заявил представитель президента в АР Крым Антон Кориневич со ссылкой на результаты общенационального исследования "Власть, общество, медиа - кто, по мнению украинцев, может справиться с вооруженным конфликтом", сообщает сайт Офиса президента.

"Для нас важно, что украинцы во всех регионах четко осознают, что мы имеем единый международный вооруженный конфликт в Крыму и на Донбассе, который вызван вооруженной агрессией РФ. Мы видим, что значительная часть украинцев оптимистична в вопросе возврата контроля над временно оккупированными территориями. Это дает нам импульс работать дальше и так же с оптимизмом смотреть на новые площадки и новые инициативы, которые вводятся Украиной, в частности инициативу "Крымская платформа", - сказал Кориневич.

При этом во время презентации результатов исследования в Офисе президента руководитель проекта ПРООН "Права человека для Украины" Светлана Колышко отметила что опрос продемонстрировал осведомленность, интерес и неравнодушие украинсцев в отношении указанных проблем.

"Нет такого отношения, что это не очень важно или не ко времени. Был очень большой запрос от украинцев относительно дальнейших шагов, которые должны быть сделаны в этом направлении", - сказала Колышко.

В то же время руководитель Харьковского института социальных исследований Денис Кобзин рассказал, что, согласно результатам исследования, 80,7% украинский считают, что на территории Украины продолжается вооруженный конфликт с Россией, а 84,5% опрошенных убеждены, что оккупация Крыма и конфликт в ОРДЛО - это часть одного вооруженного конфликта с Россией.

Кроме того, почти половина опрошенных граждан видят жителей Крыма и ОРДЛО жертвами конфликта, которые нуждаются во всесторонней поддержке со стороны Украины.

"То есть тезис о том, что в Украине считают людей, которые остались на оккупированных территориях, предателями или коллаборационистами, не является правдивым", - сказал Кобзин.

Половина опрошенных граждан поддерживает введение уголовной ответственности за сотрудничество с оккупационными властями, в частности занятие руководящих должностей, службу в правоохранительных и судебных органах, предпринимательскую деятельность и уплату налогов, срочную военную службу и тому подобное.

По словам менеджеруа по адвокации Центра прав человека ZMINA Алены Луневой, результаты исследования свидетельствуют об ожидании почти двумя третями опрошенных украинцев инициативы от президента о создании государственного плана действий по переходу от состояния вооруженного конфликта к миру.

При этом Лунева заметила, что в некоторых вопросах необходимо проводить разъяснительную работу. Она отметила, что хотя Украина квалифицирует военный призыв на оккупированных территориях как военное преступление, 35% опрошенных украинцев считают необходимым ввести уголовную ответственность за срочную службу в ОРДЛО и в оккупированном Крыму.

В ходе исследования было опрошено 10 тыс. респондентов методом интервью face-to-face. В каждой области и городе Киеве опрошено по 400 респондентов. Выборка репрезентирует взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 1% для Украины в целом и 5% - для каждой отдельной области Украины и столицы.

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оккупированные территории
Офис президента Украины
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