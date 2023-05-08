Значительная часть российской оккупационной администрации покинула Скадовск, - Генштаб
В течение суток 8 мая противник нанес 11 ракетных, 59 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Согласно информации, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – враг совершил около 30 атак. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток произвели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бериловка, Мощенка, Галагановка, Леоновка, Александровка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области; Зноб-Новгородское, Старая Гута Сумской области, а также Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огирцево, Вовчанские Хутора, Караичное, Мала Вовча, Николаевка и Нестерное в Харьковской области.
На Купянском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Западное и Масютивка. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Тополя, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Лиман Первый, Ольшана, Бугаевка Харьковской области и Новоселовское и Стельмахивка на Луганщине.
На Лиманском направлении противник пытается найти слабые места в нашей обороне. Вел наступательные действия в направлении Белогоровки, успеха не имел. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное Донецкой области. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Белогоровка Луганской области и Ямполевка и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.
Продолжаются бои в городе Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия по направлениям Ивановского и Часова Яра. Нанес авиаудары по районам Богдановки, Бахмута и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. Обстрелял Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевку, Северное, Водяное, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.
На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. В то же время, вражеским обстрелам подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Большая Новоселка. Совершил обстрелы Парасковеевки, Новомихайловки и Угледара.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время, за сутки произвел обстрелы более 20 населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Зализнычное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Змиевка, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс, Станислав Херсонской области и Херсон.
В Генштабе заявили, что в Скадовске отмечено сворачивание деятельности районной и городской администраций. Так, в ночь с 6 на 7 мая, оккупанты загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений, а уже к утру 7 мая, вместе с семьями, город покинула значительную часть российской оккупационной администрации. В настоящее время подобная ситуация наблюдается в таких населенных пунктах области как Михайловка, Петровка, Шевченко, Широкое, Ульяновка и Красное.
"Учитывая многокилометровые пробки, которые в последнее время образовались на въезде в Крым и в районе Керченского моста, вывоз документации и награбленного имущества из государственных учреждений временно захваченной Херсонской области захватчики планируют осуществить морским путем, с помощью сухогруза, через порт города Бердянск", – говорится в сообщении.
Кроме того, авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. За эти сутки, нашими защитниками уничтожен разведывательный БпЛА типа “Zala”. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и еще 3 важные цели противника.
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