"Значит так: я здесь, никакого оружия мы не сложим": Зеленский записал обращение из центра Киева

Обращение он выложил в Facebook.



"Всем доброе утро, украинцы! Сейчас в сети появилось много фейковой информации, что якобы я призываю нашу армию складывать оружие и идет эвакуация. Значит так: здесь, никакого оружия мы не сложим. Будем защищать наше государство, потому что, наше оружие - это наша правда. Наша правда в том, что это наша земля, наша страна, наши дети, и мы все это будем защищать. Слава Украине", - сказал президент.



Напомним, пользователям Telegram массово рассылают сообщения о якобы капитуляции Украины с канала, замаскированного под аккаунт президента Владимира Зеленского.

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