Он поделился деталями в эфире Эспрессо.

"По временно оккупированному острову Змеиный было нанесено поражение. Попали в ЗРК "панцирь" и радиолокационную станцию врага. Есть уничтоженные рашисты. За ними пытаются дойти спасательные корабли, или прилететь вертолеты. Также враг будет пытаться доставать утопленный буксир "Василий Бех". Удар был нанесен не один. Мы информируем людей, но сохраняем режим тишины. Остров Змеиный - это сухопутный аналог крейсера "Москва". Именно так его рассматривали российские оккупационные войска, но ВСУ соответственно работают, принимают соответствующие решения. Надеюсь, что врагу будет еще нанесен значительный урон, – отметил Братчук.

Также спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации добавил, что официального подтверждения нет относительно удара ВСУ по захваченным Россией в 2014 году буровым платформам в Черном море.

"Это украденное у Украины добро в 2014 году. Это военные объекты, связанные с системой ПВО, системой радиолокационной разведки. Это то, что помогает врагу контролировать северо-западную часть акватории Черного моря и доминировать в Черном море. Надеемся, что успехи ВСУ будут еще более расширенными и с большими достижениями, - подчеркнул Братчук.

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