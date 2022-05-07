Змеебаевка. У острова Змеиный украинский "Байрактар" уничтожил российский десантный катер типа "Серна"
Оперативное командование "Юг" Вооруженных Сил Украины в субботу, 7 мая 2022 года, продемонстрировало видео уничтожения российской военной цели
Подробности командование приводит у себя в фейсбуке.
Речь идет о морском судне.
Защитники Украины уничтожили его на пристани у временно оккупированного острова Змеиный.
Удар наносился с воздуха.
На этом же видео можно увидеть и два точных воздушных удара ВСУ по инфраструктуре оккупантов на острове.
Как утверждает, опираясь на данную запись, специализированное военное издание Defense Express, огонь велся с Bayraktar TB2. Поражен же был, по мнению экспертов, десантный катер россиян проекта 11 770 "Серна" или 1176 "Акула".
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"Настойчивость рашистов, с которой они реализуют приглашение "Добро пожаловать в ад!", поражает. Чернобаевка уже стала легендарной жаровней для орков...
Змеиный – не просто новый увлекательный сериал, идущий на рекорд по количеству и масштабам!
Он был одним из знаковых объектов в начале этого вторжения, он стал символом крепкой скалы нашей непреклонности и крушения упорных усилий врага!", - отмечает ОК "Юг".
- За последнее время это уже не первое уничтожение украинскими "байрактарами" крупных российских катеров и установленной захватчиками системы ПВО на острове Змеиный.
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