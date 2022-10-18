Злые языки говорят, что в ОП уже собрались на выборы

Перед отъездом я пообщался со злыми языками с Банковой. И впервые я не поверил в то, что они рассказывают. Уверен, что это они наговаривают на ОП. Ну, даже я, который не сильно жалую прислугу с Банковой, не могу поверить в этот инсайд. Так что все это просто слухи.

А информация была вот какая. Мол в ОП уже приняли решение о выборах. И провести их решили весной или осенью следующего года, в зависимости от результатов на фронте. Для этого, мол, обратятся в Конституционный суд с вопросом можно ли проводить выборы и наш самый независимый суд ответит, что выборы проводить во время военного положения проводить нельзя, а агитацию и избирательную гонку можно. Это даст прислуге из ОП возможность проводить свою агитацию с использованием единого телемарафона и учитывая, что они будут полностью контролировать информационное пространство, то как в эфир будут попадать другие партии - уже понятно. В это поверить не могу. ОП до такой низости не может опуститься. Так что считаю, что это грязный наговор. Но злые языки на этой информации не остановились.

Их грязные инсинуации порочат ОП в том, что власть хочет провести финт ушами и ввести военное положение, например, до 31 марта, а продлить его с 3 апреля. И провести выборы в окно 1 и 2 апреля. Ведь это не будет военным положением. Но я уверен, что на такую мерзость никто на Банковой не пойдёт. И не потому что это аморально, а и потому, что за власть там не держатся и не будут использовать всякие ухищрения и схемы для победы на выборах. Уверен я и в том, что Банковая не станет пытаться проводить выборы через Дію под предлогом, что надо же дать возможность всем, кто сейчас за рубежом, выбрать власть. А ещё потому надо будет голосовать в Діє ради безопасности людей. Ведь может быть рашистский прилёт по избирательному участку, в Діє все безопасно. Уверен, что это клевета на Банковую. Как и то, что новую партию власти могут назвать... Дія.

Так что все это враки. Да? Ведь какие могут быть выборы до окончания войны? Да, в ВР полно прохиндеев, коррупционеров, насильников, лжецов, наркоманов, "голубых воришек" и пророссийских рож, но это не дает возможность провести выборы без обновлённого реестра избирателей, без равного доступа всех кандидатов к СМИ, без много другого. А еще без доверия к тому, что можно сделать с Дією. Я не о том, что там можно нарисовать себе голоса. Нет! Разве можно ждать такое от Трухина, Арахамии, Клочко, Безуглой, Богуцкой, Иванисова, Юрченко, Кузьминых, Анал-табу Яременко или Тищенко? Конечно же нет. Я уверен в их моральности ответственности. А других в нашей ВР нет. Я о хакерах из РФ, котрых США обвинили во вмешательствк в выборы. А если США не смогли от них защититься, то я не уверен и в наших возможностях. Хотя может наша защита лучше и надежней, чем какая-то американская.

В общем, все это мотивирует меня не верить такой информации. Потому что пытаться провернуть такое во время войны - это абсолютная низость. А ОП на такое не способен. Да и наши партнёры не признают такие выборы. Поэтому я уверенно заявляю, что не верю в это и надеюсь, что вы разделяете мою уверенность!

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, экснародный депутат Украины

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