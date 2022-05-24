"Злые и веселые дети харьковских подвалов": группа "Жадан и Собаки" выпустила трек "Метро"

Песню представил поэт и фронтмент группы Сергей Жадан в Facebook.

"Я познакомился в Харьковском метрополитене с двумя пацанами. Они помогали взрослым, следили за порядком и организовывали "малых", потому что сами были тоже уже как будто взрослыми. Вот после того и написалась эта песня", - написал он.

Жадан рассказал, что за эти три месяца войны ему довелось видеть многих харьковских детей.

"Кого-то мы вывозили из города, для кого-то пели в метро, кому-то привозили еду в бомбоубежища. Они были разные – молчаливые и напуганные, веселые и уверенные в себе, кто-то был на детском кураже, кто-то был в постоянном стрессе", – отметил музыкант.

"К вашему вниманию наша новая песня. О наших детях, о нашей памяти, о наших надеждах. Мы уже во второй раз поем о детях на протяжении этой войны. Возможно, потому, что дети - это и есть наша целевая аудитория. А возможно, потому, что дети в этой войне наиболее беззащитны. Они нуждаются в нашем внимании и заботе", - говорится в описании трека на Youtube.