Злой понедельник

То есть, оказывается, по словам министра соцполитики, граждане слишком сильно рассчитывают на помощь государства и с этим нужно завершать.

По ее словам, есть значительное количество получателей соцпомощи, не желающих ничего менять, они приспосабливаются и находятся в зоне комфорта, даже если у них бедное жилье и очень маленькая помощь, но стабильная.

Прямая речь министра "Нужно сломать все, что есть сегодня социальное, и просто с нуля переформатировать новый социальный договор о социальной политике в нашем государстве".

Не уверен читала ли министр Жолнович Конституцию Украины, но стоит ей напомнить статью 1. "Украина суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство".

Трудно сдерживать негативные эмоции, когда слышишь такое от члена правительства, которая отвечает за социальную политику в Украине.

Жолнович считает, что во время войны украинцы находятся в зоне комфорта, потому что она, наверное, от этого в дискомфорте, ведь ей нужно работать, чтобы те украинцы, которые нуждаются в помощи, ее получали. А по логике минстра, чем меньше будет помощи, тем меньше будет у нее дискомфорта.

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Об авторе: Виталий Бала, политтехнолог, политический консультант, директор Агентства моделирования ситуаций

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